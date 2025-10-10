Rosjanie przeprowadzili zmasowany atak na obiekty energetyczne w Ukrainie. W obwodzie zaporoskim zginęło siedmioletnie dziecko - przekazał szef wojskowych władz regionu Iwan Fedorow. Paraliż energetyczny objął z kolei znaczny obszar Kijowa. Część miasta nadal pozostaje bez dostępu do prądu. Rannych jest wielu.

Minister energetyki Switłana Hrynczuk potwierdziła w mediach społecznościowych, że Rosja uderzyła w obiekty generujące prąd elektryczny. Ukraińskie lotnictwo poinformowało natomiast, że do ataku użyto pocisków balistycznych i dronów typu Shahed.

Kijów odcięty od prądu. Kilkanaście osób rannych

W obwodzie zaporoskim zginął siedmiolatek, natomiast trzy osoby zostały ranne. Według mera Kijowa Witalija Kliczki w wyniku ataku na stolicę Ukrainy poszkodowanych jest 12 osób, z czego osiem przebywa w szpitalu.

Część Kijowa nadal pozbawiona jest dostępu do energii. - Lewy brzeg jest bez prądu. Są też problemy z siecią wodociągową. Energetycy pracują nad przywróceniem zasilania. Sytuacja jest trudna. Wszystkie niezbędne służby są zaangażowane w przezwyciężenie problemu - podkreślił Kliczko, cytowany przez Unian.

Operator systemu przesyłowego Ukrenerho wprowadził awaryjne wyłączenia prądu na terenie obwodu sumskiego, na północy Ukrainy. DTEK - ukraińskie przedsiębiorstwo energetyczne - poinformowało, że gdy tylko pozwoli na to sytuacja, energetycy ocenią skalę szkód, aby jak najszybciej przywrócić światło we wszystkich domach.

Atak Rosji na Ukrainę. Pożary nie tylko w stolicy

Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych podała, że w dzielnicy Pechersk w Kijowie odłamki rosyjskich obiektów spowodowały pożar w wieżowcu. "Ratownicy ewakuowali 20 osób, 9 zostało rannych, a pięć przekazano lekarzom".

W rejonach podolskim i desniańskim gruz spadł na otwartą przestrzeń, nie powodując pożaru i zniszczeń - dodali przedstawiciele ukraińskich służb specjalnych w komunikacie.

Poza problemami z sieciami energetyczną i wodociągową występują także utrudnienia w kursowaniu metra. W pierwszej kolejności jednak służby pracują nad przywróceniem i zapewnieniem ciągłości dostaw prądu do obiektów infrastruktury krytycznej.

Szef władz obwodu dniepropietrowskiego, na środkowym wschodzie Ukrainy, Serhij Łysak, poinformował, że rosyjskie wojska ostrzelały ostatniej nocy także miasta Dniepr i Kamieńskie oraz rejon krzyworoski. Uderzono w infrastrukturę energetyczną, wybuchły pożary, a skutki są nadal ustalane. Poszkodowany został 66-letni mężczyzna i w ciężkim stanie trafił do szpitala.

