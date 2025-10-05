Minionej nocy Rosja ponownie zaatakowała dronami oraz rakietami terytorium Ukrainy. Eksplozje i wybuchy odnotowano m.in. we Lwowie. Mer miasta Andrij Sadowy zaapelował do mieszkańców o pozostanie w domach w obliczu zagrożenia z powietrza, gdyż wciąż rozbrzmiewają syreny przeciwlotnicze. "To jeden z największych ataków od początku wojny" - napisał w serwisie X wiceszef MON Cezary Tomczyk.

Rosjanie ponownie zaatakowali zachodnią Ukrainę oraz Lwów. Atak dronów potwierdziła lwowska Regionalna Administracja Wojskowa (RMA). Wezwała mieszkańców miasta do niezbliżania się do okien lub pozostania w schronach.

W mieście słychać liczne eksplozje i wybuchy. Mer Lwowa Andrij Sadowy poinformował na Telegramie, że "systemy obrony powietrznej miasta są aktywne".

Jak przekazał urzędnik, z powodu rosyjskiego ostrzału część Lwowa została pozbawiona elektryczności. Sadowy powiedział również, że w wyniku zmasowanego ataku transport publiczny w mieście nie rozpoczął jeszcze kursowania.

"Proszę mieszkańców o zachowanie bezpieczeństwa! Teraz wychodzenie na ulice jest niebezpieczne!" - ostrzegł.

Zmasowany atak na Ukrainę. "Jeden z największych od początku wojny"

"Po rosyjskim ostrzale w mieście nadal widać kilka pożarów, dlatego ważne jest, aby chronić się przed ewentualnymi szkodliwymi oparami i dymem. Po zakończeniu alarmu nie spieszcie się, aby wyjść na zewnątrz. Odpowiednie służby już działają. Nie panikujcie. Wszystko będzie dobrze. Dbajcie o siebie i swoich bliskich!" - podkreślił mer.

Siły Zbrojne Ukrainy donoszą o kolejnej fali ataków zmierzającej na miasto. Agencja UNIAN przekazała wcześniej, że Rosjanie zaatakowali minionej nocy rakietami i dronami Lwów, rejon czerkaski, Zaporoże, Iwano-Frankiwsk i inne miasta.

Polska zareagowała na atak, podrywając myśliwce. "Od kilku godzin trwa zmasowany atak na Ukrainę; ogromne siły zostały zaangażowane do uderzenia na Lwów" - przekazał w niedzielę wiceszef MON Cezary Tomczyk za pośrednictwem serwisu X.

"Ciągle operuje nasze oraz sojusznicze lotnictwo bojowe. Jest to jeden z największych ataków od początku wojny" - dodał.

