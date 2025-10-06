Ukraińcy przeprowadzili w nocy z niedzieli na poniedziałek zmasowany atak na terytorium Rosji. Tamtejsze ministerstwo obrony poinformowało o zestrzeleniu 251 dronów. Według AFP był to jeden z największych ataków Ukrainy na terytorium wroga od początku wojny. W wyniku ataku w obwodzie biełgorodzkim około 40 tysięcy mieszkańców zostało pozbawionych prądu.

Jak przekazało rosyjskie ministerstwo obrony najwięcej ukraińskich dronów zestrzelono nad Morzem Czarnym (62). 40 bezzałogowców zestrzelono nad Krymem, 34 nad obwodem kurskim, 30 nad obwodem biełgorodzkim, 20 nad Niżnym Nowogrodem, 17 nad Woroneżem, 11 nad Krasnodarem, osiem nad obwodami briańskim i tulskim, pięć nad Morzem Azowskim, cztery nad obwodem riazańskim, po dwa nad obwodami włodzimierskim, iwanowskim, kałuskim, tambowskim i orłowskim oraz po jednym nad obwodem lipieckim i regionem moskiewskim.

Według agencji AFP był to jeden z największych ataków Ukrainy na terytorium wroga w ciągu trzech i pół roku wojny z Rosją.

"W odpowiedzi na ataki Sił Zbrojnych Ukrainy na infrastrukturę cywilną, rosyjskie wojska przeprowadzają uderzenia precyzyjną bronią powietrzną, morską i lądową, a także dronami wyłącznie na obiekty wojskowe i przedsiębiorstwa ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego" - przekazała agencja RIA Nowosti.

Atak ukraińskich dronów. Kilkadziesiąt tysięcy domów bez prądu

Gubernator obwodu biełgorodzkiego Wiaczesław Gładkow poinformował na Telegramie, że w wyniku ukraińskiego ataku dronów blisko 40 tysięcy mieszkańców regionu zostało pozbawionych prądu.

"Ekipy energetyczne cały czas pracują nad przywróceniem dostaw prądu, jednak w dalszym ciągu blisko sześć tysięcy gospodarstw jest pozbawionych elektryczności" - przekazał.

Jak dodał, w wyniku ataku ranne zostało 10-letnie dziecko, które trafiło do szpitala. Uszkodzonych zostało również 15 mieszkań, 16 domów prywatnych, garaż, obiekt infrastruktury, przedsiębiorstwo, dwa lokale usługowe i 42 samochody.

Reuters przypomina, że od czasu, gdy wojna Rosji z Ukrainą rozlała się na ziemie rosyjskie, obszary przylegające do Ukrainy stały się obiektem ostrzału artyleryjskiego i ataków dronów. Obie strony twierdzą, że celem ostrzałów jest infrastruktura kluczowa dla wysiłku wojennego.

Wybuchy na Krymie. Atak na bazę paliwową

Ukraińskie media poinformowały w poniedziałek rano, celem ataku dronów była m.in. jedna z największych baz paliwowych na okupowanym przez Rosję Krymie. Chodzi o Morski Terminal Naftowy w mieście Teodozja w zachodniej części półwyspu.

"Jaskrawo płonie terminal naftowy - największy na okupowanym Krymie. Wcześniej ta baza paliw była wielokrotnie atakowana, a po poprzednich uderzeniach z 34 zbiorników nienaruszonych pozostały tylko 22. Teraz całych zbiorników będzie jeszcze mniej" - przekazała zazwyczaj dobrze poinformowana grupa Krymskij Wietier na Telegramie.

Według grupy, w związku z pożarem bazy rosyjskie władze zamknęły Szosę Kerczeńską - trasę, która prowadzi z Teodozji do miasta Kercz i dalej z Krymu na kontynentalną część Rosji.

Według ukraińskiego portalu Militarny, terminal naftowy w Teodozji może przechowywać 250 tys. metrów sześciennych paliw. Na Krymie są tylko dwa takie obiekty. Drugi z nich znajduje się w Sewastopolu, w zachodniej części półwyspu.

"Baza naftowa Morski Terminal Naftowy jest ważnym obiektem logistycznym okupantów, która zapewnia paliwo dla rosyjskiej armii" – napisał Militarny.

Wcześniej Krymskij Wietier doniósł, że w nocy z niedzieli na poniedziałek słychać było serię wybuchów w Sewastopolu. W mieście tym znajduje się dowództwo rosyjskiej Floty Czarnomorskiej. Według grupy atakowane było także lotnisko wojskowe Saki na zachodzie Krymu.

