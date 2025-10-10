Nie chcę mówić o pani Pełczyńskiej-Nałęcz, jak się za nią wstydziłam w Parlamencie Europejskim - powiedziała w programie "Debata Gozdyry" europosłanka KO. Marta Wcisło przekazała, że wypowiedzi minister na komisji w PE były "policzkiem" dla niej i "dla całej Polski wschodniej".

Szymon Hołownia zapowiedział, że 13 listopada złoży rezygnację z funkcji marszałka Sejmu. Według umowy wspólnym kandydatem koalicji rządzącej na jego miejsce ma być lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

Agnieszka Gozdyra zapytała gości czwartkowego wydania swojego programu o to, jak zagłosują w Sejmie. - Przyznam się, że mam pewien problem - odparł Sławomir Ćwik. Przytoczył sytuację, kiedy przy okazji obrad nad składką zdrowotną przedstawiał stanowisko Polski 2050 i był zagłuszany przez posłów PiS.

- Byłem wówczas bardzo rozczarowany panem marszałkiem Czarzastym i sposobem prowadzenia obrad - powiedział, twierdząc, że Czarzasty zignorował jego prośbę o upomnienie posłów.

Czarzasty nowym marszałkiem Sejmu? Spór w koalicji

Dopytywany, czy wobec tego nie dopełni umowy koalicyjnej, która zakłada poparcie dla Czarzastego, odparł: - Nie, nie. Umowa koalicyjna mówi, że Włodzimierz Czarzasty będzie kandydatem koalicji na marszałka i my swojego kandydata zgłaszać nie będziemy. W tym zakresie na pewno wypełnimy umowę koalicyjną.

Dodał, że "nie wie jeszcze", czy poprze wybór marszałka z Lewicy.

Wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy Anita Kucharska-Diedzic zareagowała, tłumacząc zachowanie Czarzastego, że "to jest jednak polityka i różni ludzie różnie reagują".

- Komfort pracy, polegającej na wypowiadaniu słów na mównicy sejmowej, to jest chyba ostatnia rzecz, która by budziła współczucie czy oburzenie obywateli - skwitowała.

Z kolei europosłanka Marta Wcisło stwierdziła, że w polityce liczy się gra zespołowa.

- To nie ma tak, że coś nam się w danym momencie przestaje podobać. Polacy nam zaufali i nie obchodzi ich, czy ktoś ma muchy w nosie przeciwko danej osobie. Chcą stabilnego, skutecznego rządu, który realizuje zadeklarowane postulaty - skomentowała wypowiedź Ćwika.

Kucharska-Dziedzic: Jak wy się martwicie tylko o stołki, to jest naprawdę fatalnie

Anita Kucharska-Diedzic zwracając się do koalicjantów powiedziała, że "kwestia opinii o rządzie, o koalicji 15 października, to nasza wspólna sprawa". - Jak wy się martwicie tylko o stołki, to jest naprawdę fatalnie - oceniła.

- A pan - zwróciła się do Sławomira Ćwika - marudzący, że marszałek Czarzasty nie powstrzymał braku kultury osobistej... No z całym szacunkiem, kto jak kto, ale pan po tym rechocie skierowanym w stosunku do Barbary Nowackiej naprawdę powinien być ostatnią osoba która komuś coś wytyka - dodała.

- Zachowanie marszałka Czarzastego przy procedowaniu składki zdrowotnej wynikało tylko i wyłącznie z tego, że Lewica była przeciwko rządowemu projektowi obniżki składki zdrowotnej i dlatego marszałek Czarzasty pozwalał, żeby posłowie PiS przeszkadzali mi w prezentowaniu stanowiska klubu, i dlatego mi się to nie podobało - tłumaczył Ćwik.

"Jestem zażenowana". Wcisło krytykuje Pełczyńską-Nałęcz

- Ja nie chcę mówić o pani Pełczyńskiej-Nałęcz, jak się za nią wstydziłam w Parlamencie Europejskim - wtrąciła Marta Wcisło.

- Walczę o pieniądze dla regionów przygranicznych, przyfrontowych, bo uważam, że Polska wschodnia wzięła na siebie największy ciężar wojny w Ukrainie, i taki mechanizm finansowania tych regionów udało się wprowadzić. Na komisji, na której była minister Pełczyńska-Nałęcz, w obecności komisarza Fitto zapytałam, czy będzie wspierała te działania, bo one są już przygotowane, a pani Pełczyńska-Nałęcz powiedziała: "Ale my nie jesteśmy żadną strefą buforową i takie pieniądze niekoniecznie są nam potrzebne!" - to był dla mnie taki policzek i dla całej Polski wschodniej - wyjaśniła Wcisło.

Podsumowując, zwróciła się do posła Ćwika: - Ja jestem zażenowana. Jeśli nie chcecie generować problemów, ja bym mocno przeanalizowała, po pierwsze tę propozycję, po drugie panią Pełczyńską-Nałęcz.

