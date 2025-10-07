- Włodzimierz Czarzasty nie będzie dobrym marszałkiem - uważa posłanka Agnieszka Buczyńska. Wiceprzewodnicząca Klubu Polski 2050 w Polsat News Polityka zadeklarowała, że nie zagłosuje za tą kandydaturą.

Zgodnie z umową koalicyjną, Szymon Hołownia w listopadzie przestanie być marszałkiem Sejmu. Według tych samych ustaleń w drugiej połowie kadencji na fotelu marszałka ma zasiąść Włodzimierz Czarzasty.

Buczyńska: Nie zagłosuję na Włodzimierza Czarzastego

- Będzie mi ciężko poprzeć tę kandydaturę. Uważam, że nie będzie dobrym marszałkiem - powiedziała w Polsat News Polityka Agnieszka Buczyńska, wiceprzewodnicząca klubu Polski 2050.

Jak podkreśliła, to nie jest zdanie klubu, tylko jej prywatne stanowisko.

- Nie będę popierać Włodzimierza Czarzastego, nie zagłosuję na niego - dodała.

Wcześniej Buczyńska, wspominając o Hołowni stwierdziła, że nigdy nie zakładał on, "że będzie przyspawany do stołka przez kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, jak niektórzy politycy na polskiej scenie".

WIDEO: Buczyńska wprost o Czarzastym: Nie będzie dobrym marszałkiem

Na stwierdzenie o byciu "przyspawanym do stołka" zareagowała posłanka Paulina Matysiak. - Szymon Hołownia w ostatnich dniach sam komentował, że z tej funkcji ustąpi dopiero, kiedy - i tutaj padły warunki - powiedziała.

Sejm. Zmiana na stanowisku marszałka

Umowa koalicyjna, podpisana po wyborach parlamentarnych przez liderów Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy zakłada, że przewodniczący Polski 2050 jest marszałkiem Sejmu do 13 listopada. Od 14 listopada do końca kadencji funkcję przejąć ma współprzewodniczący Nowej Lewicy i obecny wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty.

ZOBACZ: Kandydatka na wicepremiera wybrana. Jest decyzja Polski 2050

Hołownia przekazał we wtorek, że omówił z Czarzastym szczegóły zmiany. - Umówiliśmy się z marszałkiem Czarzastym, że nie będziemy zwoływać dodatkowego posiedzenia tylko dla powołania marszałka - powiedział lider Polski 2050.

Podkreślił, że muszą zostać spełnione warunki koalicyjne, czyli nominowanie na funkcję wicepremiera rekomendowanej przez Radę Krajową Polski 2050 minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz.

