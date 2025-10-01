Podczas posiedzenia klubu parlamentarnego Polski 2050, posłanka Żaneta Cwalina-Śliwowska, ubiegająca się o stanowisko wicepremiera, wygłosiła manifest krytykujący partię. Jak stwierdził poseł Sławomir Ćwik w programie "Debata Gozdyry", jej wystąpienie spotkało się z "ogromną życzliwością klubu, niezależnie od wyników głosowania".

Polska 2050 wybrała kandydata na stanowisko wicepremiera. W głosowaniu zwyciężyła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, uzyskując przewagę jedynie dwóch głosów nad Pauliną Hennig-Kloską.

Swoją kandydaturę zgłosiła także posłanka Żaneta Cwalina-Śliwowska, która podczas obrad wygłosiła przemówienie krytykujące przebieg głosowania i sytuację w partii.

Kulisy jej wystąpienia zdradził w programie "Debata Gozdyry" polityk ugrupowania Sławomir Ćwik. - Ja odebrałem to tak, że każdy z nas ma bardzo dużą autonomię w tym, co robi, i może z koleżankami i kolegami o wszystkim rozmawiać - stwierdził.

- Znajduję tu możliwość realizacji w ten sposób i proszę mi wierzyć, jak tu mówimy o takich insiderskich informacjach, że to wystąpienie i to, że Żaneta kandydowała, spotkało się z ogromną życzliwością klubu, niezależnie od wyników głosowania - dodał.

Decyzja o rekomendowaniu Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz na stanowisko wicepremiera zapadła w poniedziałek wieczorem na posiedzeniu klubu parlamentarnego Polski 2050.

Do wyników tajnego głosowania dotarła Interia. Wedle ustaleń portalu Pełczyńska-Nałęcz uzyskała w nim 16 głosów, Paulina Hennig-Kloska - 14, a Żaneta Cwalina-Śliwowska - jeden. Różnica między dwoma pierwszymi kandydatkami była więc minimalna.

Rada jednogłośnie zarekomendowała także Szymona Hołownię na pozycję wicemarszałka Sejmu. Sam Hołownia poinformował, że nie będzie starał się o stanowisko wicepremiera.

Ogłosił ponadto, że nie zamierza ubiegać się o funkcję przewodniczącego partii, którą założył. Decyzję o ewentualnym starcie w kolejnych wyborach parlamentarnych zamierza podjąć "pewnie" w 2026 roku.

W poniedziałek marszałek Sejmu ujawnił ponadto, że złożył aplikację w publicznym naborze ogłoszonym przez sekretarza generalnego ONZ na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR).