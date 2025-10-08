Co najmniej cztery osoby zginęły w wyniku zawalenia się remontowanego budynku w centrum Madrytu. Obiekt powstały w latach 60. ubiegłego wieku miał zostać przekształcony w hotel. Oprócz ofiar, odnotowano kilku rannych.

Służby ratunkowe potwierdziły, że spod gruzów zawalonego budynku wydobyto ciała czterech osób. Chodzi o trzech pracowników budowlanych - obywateli Mali, Gwinei i Ekwadoru oraz jedną pracowniczkę biurową. Zmarli mieli od 30 do 50 lat, wszyscy zatrudnieni byli w jednej firmie budowlanej.

Ranne zostały również trzy inne osoby. Poziom obrażeń nie został podany do wiadomości publicznej. Na miejscu wciąż trwają prace straży pożarnej. Ratownicy uprzątają gruzowisko oraz usuwają ciężkie elementy zalegające w rejonie katastrofy.

Do zdarzenia doszło we wtorek w centrum Madrytu, przy Calle Hileras, w dzielnicy Ópera. Przyczyny zdarzenia nie są jeszcze znane, okoliczności tragedii badane są przez służby.

RTVE, powołując się na źródła w administracji Madrytu donosi jednak, że podczas prac remontowych z szóstego piętra budynku spaść miała ważąca osiem ton płyta. W momencie katastrofy, na miejscu pracowało 40 osób.

Na miejscu pracowało 18 zastępów straży pożarnej i kilka patroli policyjnych. Mieszkańcy sąsiednich budynków mogą opuszczać swoje domy wyłącznie w towarzystwie funkcjonariuszy straży miejskiej.

Raport techniczny oceniał stan budynku jako "niekorzystny"

Budynek miał powstać w 1965 r., posiadał sześć pięter i piwnicę. Łączna powierzchnia obiektu to 6 745 metrów kwadratowych. Prace remontowe wynikały z chęci przekształcenia obiektu w hotel. Inicjatorzy przebudowy mieli podobno wszelkie wymagane dokumenty i zezwolenia.

Euronews, powołując się na informacje pochodzące z Rejestru Budynków i Konstrukcji Rady Miasta Madrytu, donosi że w raportach z 2012 i 2022 r. stan budynku podczas przeglądu technicznego określony został jako "niekorzystny".

