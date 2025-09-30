Przez Ibizę i Formenterę przechodzą gwałtowne ulewy, które sparaliżowały życie na obu hiszpańskich wyspach. Do akcji ratowniczej zaangażowane zostało m.in. wojsko. Duże problemy pojawiły się na lotnisku na Ibizie.

We wtorek dwie hiszpańskie wyspy Ibiza i Formentera, które należą do archipelagu Baleary i są tłumnie oblegane przez turystów, zostały sparaliżowane przez gwałtowne ulewy.

Ibiza i Formentera. Gwałtowne ulewy sparaliżowały obie wyspy

Państwowa Agencja Meteorologiczna (Aemet) wydała czerwony alert, który został rozesłany do osób przebywających na zagrożonych obszarach. Po południu ostrzeżenie zostało zmienione na pomarańczowe.

Storm Gabrielle lashed Ibiza, unleashing torrential rain that flooded streets across the popular island pic.twitter.com/3JtCDokdmA — Reuters (@Reuters) September 30, 2025

"El Pais" podał, że na Ibizie zamkniętych zostały wiele dróg, ewakuowano szkoły i przychodnie. Rafael Triguero, poinformował, że dwie osoby zostały poważnie ranne.

"Droga na lotnisko na Ibizie jest zamknięta od kilku godzin z powodu zalania tunelu Can Musson" - podał portal diariodeibiza.com. Samolot lecący z Madrytu na wyspę po kilku próbach lądowania został zawrócony.

"Na nagraniu udostępnionym w mediach społecznościowych widać, jak deszcz przecieka się przez dach lotniska i zalewa punkty kontroli bezpieczeństwa" - podał z kolei "Mirror".

Rain continues to cause havoc with the island's transport infrastructure as Ibiza Airport suffers flooding in the terminal building #ibiza2025 pic.twitter.com/cX5VND88Qq — DannyKayIbiza (@DannyKayIbiza) September 30, 2025

O fatalnych warunkach pogodowych poinformowani zostali też turyści udający się na Ibizę.

Hiszpania. Wojsko uczestniczy w akcji ratunkowej na Ibizie

Na miejscu pojawiła się prezydent Balearów Marga Prohens, aby koordynować pracę służb ratunkowych. Hiszpański resort obrony poinformował, że do akcji zaangażowani zostali żołnierze z Trzeciego Batalionu Interwencyjnego Wojskowej Jednostki Kryzysowej, której zadaniem jest reagować w przypadku katastrof i klęsk żywiołowych.

Militares del tercer batallón #BIEM3 de @UMEgob se desplazan a #Ibiza, como consecuencia de las inundaciones, para unirse a los trabajos de emergencias.



🫡 #ParaServir pic.twitter.com/4BSpbg5dH5 — Ministerio Defensa (@Defensagob) September 30, 2025

Strażacy ruszyli na pomoc osobom uwięzionym w domach i pojazdach.