Hiszpańska gazeta "El Pais" przekazała, że w centrum Madrytu zawalił się budynek. Na miejscu pracują służby. Lokalna policja przekazała, że trzy osoby zostały ranne, w tym jedna poważnie.

Dziennik podał, powołując się na anonimowe źródła, że zawaliło się co najmniej sześć pięter i może być uwięziona co najmniej jedna osoba, jeśli nie więcej. Służby ratunkowe użyły dronów i psów tropiących, aby sprawdzić, czy w budynku nie ma więcej osób uwięzionych.

Zdjęcia opublikowane przez służby pokazały kilka karetek pogotowia i wozów strażackich przed budynkiem, który wydawał się być w trakcie remontu.

Budynek był przekształcany w hotel przez dewelopera Rehbilita - wynika z informacji zamieszczonej na jego stronie internetowej.

