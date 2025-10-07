Dramat w stolicy Hiszpanii. Runął budynek w centrum

W centrum Madrytu zawalił się budynek - poinformowała hiszpańska gazeta "El Pais". Służby ratunkowe przybyły na miejscu zdarzenia. Hiszpańska policja przekazała, że trzy osoby zostały ranne. Jedna z nich jest w stanie ciężkim.

Dziennik podał, powołując się na anonimowe źródła, że zawaliło się co najmniej sześć pięter i może być uwięziona co najmniej jedna osoba, jeśli nie więcej. Służby ratunkowe użyły dronów i psów tropiących, aby sprawdzić, czy w budynku nie ma więcej osób uwięzionych.

 

Zdjęcia opublikowane przez służby pokazały kilka karetek pogotowia i wozów strażackich przed budynkiem, który wydawał się być w trakcie remontu.

 

Budynek był przekształcany w hotel przez dewelopera Rehbilita - wynika z informacji zamieszczonej na jego stronie internetowej.

 

