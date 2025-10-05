Ukraina zaatakowała czwartą co do wielkości rafinerię ropy naftowej położoną na terenie Rosji - informuje serwis tsn.ua, powołując się na lokalne media i mieszkańców. W sieci pojawiły się filmy, na których widać ogromny pożar. Jak donoszą mieszkańcy, atak rozpoczął się około godz. 2.30 w nocy, kiedy to czterokrotnie dochodziło do wybuchów.

W nocy z soboty na niedzielę w obwodzie niżnonowogrodzkim położonym w Rosji rozległy się liczne eksplozje, które okoliczni mieszkańcy skojarzyli z atakiem dronów. Prawdopodobnym celem była rafineria Lukoil w Niżnym Nowogrodzie w mieście Kstowo, na terenie której wybuchł pożar.

O ataku dronów i pożarze w rejonie przedsiębiorstwa informowała lokalna społeczność i media, które zauważają, że jest to co najmniej czwarty tak duży atak na ten zakład od początku 2025 roku.

Ukraina odpowiada Rosji. Pożar ważnej rafinerii ropy naftowej

Eksplozje w Kstowie zaczęły być słyszalne po godz. 02:30 w nocy, a lokalni mieszkańcy natychmiast zaczęli mówić o "zagrożeniu ze strony dronów". Donosili o działaniu systemów obrony przeciwlotniczej i naliczyli co najmniej cztery głośne eksplozje w strefie przemysłowej. Poinformowano również, że płomienie i gęsty dym są widoczne w rejonie przedsiębiorstwa Lukoil.

Rafineria ropy naftowej w Niżnym Nowogrodzie w Kstowie jest jedną z największych tego typu w Rosji, co ma kluczowe znaczenie w dostarczaniu paliwa zarówno na rynek wewnętrzny, jak i na eksport.

Firma znajduje się około 800 kilometrów od granicy z Ukrainą. Zakład jest w stanie przerobić do 17 mln ton ropy naftowej rocznie, co czyni go czwartym co do wielkości w Federacji Rosyjskiej. Firma produkuje ponad 50 rodzajów produktów naftowych, w tym paliwa motoryzacyjne, lotnicze i oleje napędowe, a także bitum naftowy.

Tej samej nocy Rosja przypuściła jeden z największych ataków od rozpoczęcia wojny. Rosjanie uderzyli minionej nocy rakietami i dronami. Atakowane były obwody lwowski, iwanofrankiwski, zaporoski, czernihowski, sumski, charkowski, chersoński, odeski, kirowohradzki. Doszło do wielu eksplozji, pożarów. Są ranni oraz ofiary śmiertelne.

