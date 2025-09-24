Rosyjskie ministerstwo obrony wydało oświadczenie, w którym otwarcie mówili o swoich zamiarach wobec Ukrainy - czytamy w raporcie ISW. Analitycy zauważyli, że pomimo słabnącej gospodarki, która nie radzi sobie w warunkach wojny, Kreml skupia swoją uwagę na produkcji dronów i pocisków rakietowych. Zauważono, że nacisk, który kładziono na te sprzęty, mógł przyczynić się do problemów finansowych.

Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej rzadko tak otwarcie ujawniało swoje operacyjne zamiary, jak w oświadczeniu z 23 września - pisze ukraińska agencja UNIAN. Oświadczenie Rosji, które zapowiada uderzenie w obwodzie charkowskim świadczy o tym, że nie zrezygnowała z terytorialnych ambicji wobec ukraińskich terytoriów.

Jak podano w nowym raporcie Institute for Study of War (ISW), opublikowane 23 września oświadczenie przeczy wielokrotnym zapewnieniom Federacji Rosyjskiej, że jej główne zamiary względem ukraińskich ziem ograniczają się do obwodów: ługańskiego, donieckiego, zaporoskiego i chersońskiego.

Analitycy zasugerowali, że Ministerstwo Obrony Rosji wydało oświadczenie o terenach Charkowa, aby uzasadnić przed swoimi obywatelami aktualne straty w trakcie operacji zajęcia Kupiańska. Eksperci Instytutu dodali, że obecnie nie ma potwierdzeń, aby siły rosyjskie otoczyły ukraińskie jednostki w Kupiańsku.

Sytuacja w rejonie Kupiańska zaczęła się komplikować latem tego roku. Wojska rosyjskie próbowały dostać się do miasta przez gazociąg. Dowództwo Operacyjne "Północ" Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych Ukrainy poinformowało, że Siły Obronne zadały Rosjanom szkody i zalały tę rurę. 22 września Wiktor Tregubow, rzecznik operacyjno-strategicznej grupy wojsk "Dniepr", zaznaczył, że rosyjscy najeźdźcy próbują przedostawać się do miasta od północnej strony.

Wojna w Ukrainie. Rosyjska gospodarka coraz słabsza

W innym raporcie ISW zauważa, że pomimo coraz poważniejszych problemów finansowych i słabnącej gospodarki Kreml priorytetowo traktuje finansowanie producentów dronów i pocisków rakietowych. Jednak niektóre rosyjskie przedsiębiorstwa przemysłu obronnego zmagają się z problemem zwiększenia produkcji i zatrudnienia z powodu ograniczeń finansowych.

"Priorytetowe traktowanie przez Kreml producentów dronów i pocisków rakietowych podkreśla sposób, w jaki rosyjski DIB ewoluuje, aby sprostać potrzebom Rosji na polu walki. ISW oceniał wcześniej, że Rosja zwiększa krajową produkcję dronów, jednocześnie zmniejszając wykorzystanie pojazdów opancerzonych na Ukrainie - co jest zgodne z doniesieniami, że Kreml zwiększa finansowanie dla producentów dronów, a nie producentów pojazdów" - czytamy w raporcie.

"Nacisk, jaki Rosja kładła na rozbudowę DIB w trakcie wojny, częściowo doprowadził do wielu obecnych problemów gospodarczych Rosji, takich jak inflacja. ISW uważa, że ​​rząd rosyjski priorytetowo traktuje inwestycje w DIB kosztem innych sektorów, a gospodarka rosyjska jest w dalszym ciągu obciążona wojną na Ukrainie" - głosi raport.

Problemy rosyjskiej gospodarki dostrzegają Zachodni przywódcy, w tym Donald Trump, który napisał w mediach społecznościowych, że "Putin i Rosja mają ogromne kłopoty gospodarcze i nadszedł czas, by Ukraina działała". Dodał również, że "Ukraina przy wsparciu ze strony UE jest w stanie walczyć i odzyskać swoje terytorium w pierwotnej formie".