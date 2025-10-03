- Prędzej czy później do naszych domów będą zwożone trumny z poległymi młodymi ludźmi - powiedział Viktor Orban, ostrzegając przed angażowaniem się Europy w wojnę. Podkreślił, że UE i Rosja muszą negocjować. - Powoli zaczynam mieć większość w tej kwestii - dodał.

- Coraz więcej przywódców państw zgadza się ze mną w prywatnych rozmowach, że zmierzamy w kierunku wojny i prędzej czy później do naszych domów będą zwożone trumny z poległymi młodymi ludźmi - powiedział w piątek w wywiadzie dla publicznego radia premier Węgier Viktor Orban.

- Europejska strategia wojenna zakłada, że Rosjanie wyczerpią swoje zasoby szybciej niż my, nie będą mieli pieniędzy, by produkować broń w obecnym tempie, a my będziemy mogli nadal dostarczać Ukraińcom pieniądze i broń. Rosjanie załamią się gospodarczo, być może nawet dojdzie tam do buntów, a zatem będą musieli zrezygnować ze swoich celów wojennych i wycofać się z powodu załamania gospodarczego - oświadczył węgierski premier, komentując rozmowy liderów europejskich w Kopenhadze.

Viktor Orban w gorzkich słowach o wojnie w Ukrainie. "To bezprecedensowe"

Orban kilkakrotnie oskarżył wcześniej przywódców unijnych o dążenie do wojny, wzywając jednocześnie Brukselę do "podjęcia rozmów pokojowych (z Rosją) zamiast dążenia do wiecznej wojny". - To bezprecedensowe w historii wojen, że strony konfliktu ze sobą nie negocjują. UE i Rosjanie muszą negocjować. Powoli zaczynam mieć większość w tej kwestii – twierdzi Orban.

Premier ocenił, że UE w swoim podejściu do wojny na Ukrainie nie wyjaśnia dwóch kwestii: ile wojna ta może potrwać i ile będzie kosztować.

- Ta strategia nie ma logicznych podstaw, nie ma podstaw finansowych, nie jesteśmy w stanie sfinansować tej wojny, a jednocześnie chcemy pokonać wroga, zwyciężyć go pieniędzmi i siłą ekonomiczną. To wszystko jest mirażem, iluzją, upadnie, a konsekwencje będą poważne - ostrzegł szef rządu Węgier.

"Jest już rozstrzygnięta". Orban wskazuje na zwycięzcę wojny w Ukrainie

Zauważył, że "chociaż dziś stoi sam, czasem jedynie ze Słowakami, to niepubliczne rozmowy pozwalają mu sądzić, że coraz więcej państw zaczyna podzielać perspektywę Budapesztu". - Coraz więcej krajów czuje, że zmierzamy ku wojnie i prędzej czy później do naszych domów zaczną wracać trumny z naszymi poległymi - podkreślił Orban.

W udzielonym wcześniej w tym tygodniu wywiadzie premier podkreślił, że wojna na Ukrainie "jest już rozstrzygnięta i wygrali ją Rosjanie". - Pytanie brzmi, kiedy i kto osiągnie porozumienie z Rosjanami: czy będzie to porozumienie amerykańsko-rosyjskie, czy też Europejczycy w końcu będą skłonni do negocjacji - dodał.

