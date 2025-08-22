Węgierski premier Viktor Orban jest oburzony ukraińskimi atakami na rurociąg Przyjaźń, którym do Węgier dostarczana jest ropa z Rosji. Szef rządu wysłał list do prezydenta USA Donalda Trumpa, w którym dzieli się z nim przemyśleniami w tej sprawie - przekazał portal "Magyar Nemzet". Amerykański przywódca nie zostawił go bez odpowiedzi, twierdząc, że "nie podoba mu się to, co słyszy".

W ostatnim czasie siły ukraińskie trzykrotnie zaatakowały ropociąg, przerywając dostawy surowca. Ataki zostały skrytykowane przez władze w Budapeszcie, które określiły je jako próbę wciągnięcia Węgier w wojnę.

Orban wysłał list do Trumpa. "Nie podoba mi się to"

"Ropociąg zaopatruje Węgry i Słowację, dwa kraje, które nie mają innej możliwości importu ropy naftowej. Węgry wspierają Ukrainę benzyną i elektrycznością, a w odpowiedzi na to oni bombardują infrastrukturę, która nas zaopatruje. To bardzo nieprzyjacielski gest! Życzę prezydentowi Trumpowi sukcesów w jego dążeniu do zawarcia pokoju" - napisał premier Viktor Orban.

Amerykański prezydent odpowiedział: "Viktorze, nie podoba mi się to, co słyszę - jestem z tego powodu bardzo zły". "Powiedz Słowacji, że jesteś moim wielkim przyjacielem" - dodał.

List Orbana i odpowiedź Trumpa opublikowały węgierskie media.

W przeciwieństwie do większości innych krajów Unii Europejskiej, Słowacja i Węgry utrzymują zależność od rosyjskiej energii. Większość kupowanej przez te państwa ropy jest importowana właśnie rurociągiem Przyjaźń.