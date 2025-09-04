"Zaczniemy odbudowywać współpracę polsko-węgierską" - ogłosił premier Węgier Victor Orban. Podkreślił, że zielone światło do wznowienia wspólnych działań przekazał jego ministrowi nowy prezydent Karol Nawrocki. Przywódca wyraził również nadzieję, że dzięki temu do geopolitycznej gry wróci niebawem Grupa Wyszehradzka.

Premier Węgier Viktor Orban poinformował w czwartek w mediach społecznościowych o zakończeniu wizyty ministra ds. Unii Europejskiej i swojego pełnomocnika ds. polityki europejskiej Janosa Boki w Polsce.

"Przywiózł najlepsze wieści od prezydenta Polski. Zaczniemy odbudowywać współpracę polsko-węgierską" - oznajmił we wpisie.

W ocenie węgierskiego przywódcy daje to nadzieje na odbudowanie działania Grupy Wyszehradzkiej, w której skład wchodzą oprócz naszego kraju i Węgier, także Słowacja oraz Czechy.

"Fico trzyma się mocno, Babis u bram, V4 może się odbudować od stycznia. Do dzieła!" - stwierdził nawiązując do zbliżających się wyborów prezydenckich w Czechach, oraz do niedawnego ataku na byłego szefa słowackiego rządu podczas wiecu wyborczego.

Orban poinformował ponadto, że Babis został już wypisany ze szpitala. "Po Fico jest drugą ofiarą agresywnej Brukseli i przychylnej Ukrainie złej polityki. Te małe koguciki chcą, żeby Węgry były trzecią. Nie pozwolimy na to!" - dodał.

Przypomnijmy, że były premier Czech, a zarazem lider opozycyjnego ruchu ANO Andrej Babis został w poniedziałek uderzony w głowę metalowym przedmiotem, najprawdopodobniej kulą ortopedyczną.

Do incydentu doszło w poniedziałek w miejscowości Dobrá w pobliżu Frydku-Mistka na Śląsku. Sprawca ataku został zatrzymany przez czeską policję, podczas próby ucieczki.

Po uderzeniu z głowy Babisa zaczęła się sączyć krew. Ostatecznie lider najsilniejszej partii opozycyjnej został przewieziony do szpitala, gdzie został poddany badaniu rentgenowskim i tomografii.