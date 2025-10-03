2395,11 zł brutto - tyle wynosiła średnia emerytura w Polsce w marcu 2020 roku. Pięć lat później, w marcu 2025, przeciętne świadczenie to 4045,20 zł. To oznacza wzrost o prawie 70 procent. Jak wygląda to w porównaniu z rosnącymi cenami i kosztami życia?

Z danych ZUS wynika, że w ostatnich latach emerytury systematycznie rosły:

2020 rok - 2395,11 zł (2992,13 zł dla mężczyzn i 2002,66 dla kobiet)

2021 rok - 2544,54 zł (3 184,20 zł dla mężczyzn i 2 127,81 zł dla kobiet)

2022 rok - 2792,16 zł (3483,61 zł dla mężczyzn i 2 341,79 zł dla kobiet)

2023 rok - 3 311,61 zł (4 103,07 zł dla mężczyzn i 2 792,86 zł dla kobiet)

2024 rok - 3 789,60 zł (4 674,51 zł dla mężczyzn i 3 208,70 zł dla kobiet)

2025 rok - 4045 zł (4 978,67 zł dla mężczyzn i 3 421,61 zł dla kobiet)

Dynamika wzrostu była największa w latach 2023 i 2024, kiedy świadczenia podniesiono o kilkanaście procent. Była to reakcja rządu na wyjątkowo wysoką inflację w latach 2022-2023. Z roku na rok coraz wyraźniejsza staje się dysproporcja w wysokości emerytur mężczyzn i kobiet.

Waloryzacja kontra inflacja

Waloryzacja emerytur to mechanizm, który ma chronić seniorów przed spadkiem wartości świadczeń. Przeprowadzana jest obecnie na podstawie Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

W latach 2020-2025 wskaźniki waloryzacji prezentowały się następująco:

2020 rok - 103,56 proc.

2021 rok - 104,24 proc.

2022 rok - 107,00 proc.

2023 rok - 114,8 proc.

2024 rok - 112,12 proc.

2025 rok - 105,5 proc.

Według danych GUS w latach 2020-2024 ceny w Polsce wzrosły łącznie o około 43 proc. Średnia emerytura w tym samym czasie wzrosła o prawie 70 proc. Oznacza to, że realnie seniorzy mają dziś więcej "siły nabywczej" niż pięć lat temu. To dobra wiadomość, ale nie oznacza, że wszyscy emeryci odczuwają poprawę.

Średnia nie mówi wszystkiego

Średnia emerytura to jedno, ale równie ważne są różnice między świadczeniobiorcami. Jak zauważa ZUS, rośnie liczba seniorów, otrzymujących kwoty poniżej najniższej ustawowej wysokości emerytury.

W stosunku do roku minionego pojawiło się ich o aż 8,4 proc. więcej. Co ważne, połowa otrzymywała świadczenie poniżej 3 544,38 zł, a 25 proc. poniżej 2 545,25 zł.

Wyraźna jest też dysproporcja płci. W marcu 2025 roku najwięcej, bo aż 62,8 proc. kobiet otrzymywało emeryturę w kwocie nieprzekraczającej 3600,00 zł. W przypadku mężczyzn zauważalna jest tendencja odwrotna - emeryturę powyżej 3800,00 zł pobierało 69,5 proc. mężczyzn.

