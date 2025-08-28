1 marca to ważna data dla emerytów i rencistów, bo wtedy w życie wchodzi waloryzacja świadczeń. Jakie podwyżki mogą pojawić się w 2026 roku? Rząd podał już pierwsze prognozy, które nie wszystkich ucieszą.

Waloryzacja emerytur, rent i innych świadczeń ma rekompensować straty spowodowane inflacją. W 2024 r. wyniosła 12,12 proc., a w 2025 r. - 5,5 proc. Aktualna propozycja na 2026 r. zakłada wskaźnik równy 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2025 r., co oznacza podwyżkę o co najmniej 4,9 proc. - poinformowała Rada Ministrów.

Ostateczne decyzje zapadną po analizie pełnych danych, ale już teraz seniorzy mogą oszacować swoje przyszłoroczne dochody.

Waloryzacja 2026. Przykładowe stawki po podwyżkach

Zgodnie z danymi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), średnia emerytura wynosi 4 045,20 zł brutto. Zwiększenie tej kwoty o 4,9 proc. daje przeciętną w wysokości 4 243,41 zł, czyli podwyżkę o niecałe 200 zł. Minimalna emerytura wzrosłaby do 1 970,98 zł brutto, co oznacza podwyżkę o 92,07 zł w stosunku do obecnych 1 878,91 zł.

A tak wyglądać mogą inne przyszłe przykładowe wypłaty:

pobierający 2 000 zł, dostaną od marca 2 098 zł

z 2 500 zł stawka skoczy do 2 622,50 zł

3 000 zł urośnie do 3147, a 4 000 do 4 196 zł

Warto pamiętać, że podwyżki dotyczą nie tylko emerytur, ale także innych świadczeń.

Po waloryzacji najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz minimalne renty rodzinne i socjalne będą wynosić 1 970,98 zł brutto. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie z 1 409,18 zł do 1 478,23 zł. Zmienią się też dodatki wypłacane przez ZUS:

dodatek pielęgnacyjny (a także dodatki za tajne nauczanie i kombatancki) zamiast 348,22 zł osiągnie wartość 365,28 zł

ryczałt energetyczny nie będzie już wart 312,71 zł, a 328,03 zł

dodatek kompensacyjny, aktualnie 52,23 zł, osiągnie ok. 54,80 zł

Ostateczne decyzje jeszcze przed nami

Wspominane już 1 970,98 zł brutto to nie tylko najniższy poziom części świadczeń, ale też prawdopodobna wysokość "trzynastek" i "czternastek". Są one bowiem równe minimalnej emeryturze. Pierwszy z dodatków trafia na konta seniorów zwyczajowo w kwietniu, a drugi we wrześniu.

Należy jednak zaznaczyć, że ostateczna wysokość waloryzacji 2026 będzie znana dopiero na początku przyszłego roku. Podane wyliczenia można traktować jako podstawę do planowania domowego budżetu (wystarczy pomnożyć swoją wypłatę brutto przez 1,049), ale rząd wciąż może je zmienić.

To jednak nie koniec przyszłorocznych waloryzacji. Kolejna, czerwcowa, obejmie osoby, które wciąż pracują. Wtedy zaktualizowane zostaną kwoty zgromadzone na kontach i subkontach ZUS, co wpłynie na wysokość przyszłych emerytur.

red. / polsatnews.pl