Nocna prohibicja w Warszawie. Radni podjęli decyzję

Podczas czwartkowej nadzwyczajnej sesji rady miasta, warszawscy radni przegłosowali poprawki dotyczące pilotażu tzw. nocnej prohibicji. Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu ma obowiązywać od wcześniejszej godziny, skrócony zostanie też termin jego wejścia w życie. Oprócz zakazu, wprowadzony zostanie także program Warszawska Bezpieczna Noc.

Nadzwyczajna sesja została zwołana na wniosek prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego. W porządku obrad znalazły się projekty dotyczące opinii dwóch dzielnic – Śródmieścia i Pragi-Północ – na temat wprowadzenia w nich nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych.

Nocna prohibicja w Warszawie. Poprawki przegłosowane

W projekcie prezydenckim, zakaz miał obowiązywać od godz. 23.00 do 6.00. Radni Koalicji Obywatelskiej wprowadzili poprawkę, żeby obowiązywał on od godziny 22.00, na co przystał Trzaskowski. Zmiana dotyczy czasu wejścia w życie uchwały - z trzech miesięcy na 14 dni. Oznacza to, że pilotaż na Śródmieściu i Pradze-Północ rozpocznie się 1 listopada.

Wiceprzewodnicząca klubu radnych PO Auksel-Sekutowicz zaapelowała do radnych dzielnic Śródmieście i Praga-Północ, żeby szybko zaopiniowali te uchwały, aby 16 października na najbliższej sesji radni mogli się nimi zająć.

Trzaskowski stwierdził, że najpóźniej do 1 czerwca 2026 roku tzw. nocna prohibicja będzie obowiązywała w całej Warszawie i zapowiedział w tej sprawie złożenie projektu uchwały.

– Po to wprowadzamy pierwszy etap w tych dzielnicach, które są najbardziej dotknięte problemem, żeby w całej Warszawie to ograniczenie wprowadzić w sposób jak najbardziej efektywny – powiedział prezydent i dodał, że samo wprowadzenie zakazu nie rozwiąże problemu bezpieczeństwa.

Z nocnym zakazem wprowadzony zostanie także program Warszawska Bezpieczna Noc, który ma zawierać m.in. mapowanie miejsc uciążliwych, wprowadzenie programu Odpowiedzialny Sprzedawca, dodatkowe kampanie edukacyjne, zwiększenie liczby patroli policji i straży miejskiej.

Nocna sprzedaż alkoholu ma dotyczyć sklepów i stacji benzynowych, nie będą nią objęte lokale gastronomiczne. Dwa przegłosowane przez radnych projekty pilotażu czekają teraz na decyzję organu nadzoru, czyli wojewody, a następnie trafią do rad dzielnicowych Śródmieścia i Pragi-Północ do zaopiniowania, a potem z powrotem do rady Warszawy.

