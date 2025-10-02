62 proc. Polaków popiera wprowadzenie nocnej prohibicji w całym kraju - wynika z najnowszego sondażu. Przeciwnikami tego pomysłu jest z kolei 28 proc. ankietowanych. Projekt ustawy zakładający zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych został wcześniej złożony w Sejmie przez Lewicę.

W nowym sondażu Instytut Badań Pollster na zalecenie "Super Expressu" zapytano Polaków, zakaz sprzedaży alkoholu w nocy powinien zostać wprowadzony na terenie całego kraju.

Polacy popierają nocną prohibicję? Nowy sondaż

Okazuje się, że ten pomysł popiera większość ankietowanych - 62 proc., w tym 39 proc. jest "zdecydowanie za", a 23 proc. "raczej za".

Przeciwnego zdania jest zaś 28 proc. badanych, z czego 15 proc. jest "zdecydowanie przeciw", z kolei 13 proc. "raczej jest na nie".

Zdania w sprawie nocnej prohibicji nie miało natomiast 10 proc. badanych.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 27-28.09.2025 roku metodą CAWI na próbie 1026 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3 proc.

Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu. Szczegóły projektu Lewicy

Projekt ustawy dotyczący ograniczeń w sprzedaży alkoholu w całej Polsce złożył w zeszłym tygodniu klub Nowej Lewicy. Zakłada on prohibicję w sklepach i na stacjach benzynowych w godzinach od godz. 22 do 6 rano.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu noweli ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, celem nowych przepisów jest ograniczenie nadmiernej dostępności alkoholu i przeciwdziałanie jego promocji. Projekt zakłada też całkowity zakaz reklamy alkoholu.

- Uważamy, że ten temat powinien być ponadpartyjny, rozmawiamy o czymś, co powinno mieć swój kres. Z gorzałą trzeba zrobić porządek - stwierdził lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

W ustawie znajduje się również wprowadzenie obowiązku weryfikacji wieku przy zakupie; zakaz sprzedaży alkoholu poniżej sumy podatku akcyzowego i VAT oraz uregulowanie sprzedaży internetowej wyłącznie z odbiorem osobistym po okazaniu dokumentu tożsamości.

