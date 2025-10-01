Spór w warszawskiej KO? Wiceminister o relacjach na linii Trzaskowski-Kierwiński
- Jeżeli chodzi o administrowanie miastem, rolę tę pełni prezydent Warszawy - powiedziała w programie "Gość Wydarzeń" Aleksandra Gajewska, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Polityk KO tak odpowiedziała na pytanie o to, kto rządzi w stolicy, w kontekście niedawnego zamieszania ws. wprowadzenia nocnej prohibicji w mieście.
Jednym z wątków, które dziennikarz Polsat News Piotr Witwicki poruszył w rozmowie z Aleksandrą Gajewską z KO była kwestia wprowadzenia nocnej prohibicji w Warszawie.
Projekt prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego na ostatniej prostej został wyłączony spod głosowania.
Kto rządzi Warszawą? Wymowna odpowiedź polityk KO
Prowadzący Piotr Witwicki zapytał wprost parlamentarzystkę - "kto rządzi w Warszawie?", odnosząc się do medialnych informacji o sporze pomiędzy Rafałem Trzaskowskim i Marcinem Kierwińskim. Wynika z nich, że szef Platformy Obywatelskiej w Warszawie ma większe wpływy w partii i to jego decyzje są wprowadzane w życie.
- Rafał Trzaskowski jest prezydentem Warszawy, a Marcin Kierwiński jest szefem struktur warszawskiej PO - odpowiedziała wiceminister rodziny pytana o to, kto rządzi Warszawą.
- Jeżeli chodzi o administrowanie miastem, rolę tę pełni prezydent Warszawy - dodała.
- Uważam, że radni Warszawy wprowadzili słuszną decyzję o zakazie sprzedaży alkoholu w dwóch dzielnicach i wprowadzeniu pilotażu - mówiła w "Gościu Wydarzeń".
Edukacja zdrowotna. Gajewska tłumaczy niską frekwencję
W programie poruszono również kwestię edukacji zdrowotnej, która została wprowadzona w szkołach od 1 września bieżącego roku. Przedmiot ten nie jest jednak obowiązkowy.
Prowadzący zauważył, że zajęcia te okazały się być frekwencyjną klapą. Przytoczył on oficjalne dane, z których wynika, że zdecydowana większość uczniów nie poszła na te lekcje.
- Myślę, że to kwestia zaufania. I to zaufanie będzie rosło. Z pełnym przekonaniem chce powiedzieć, że ten przedmiot jest potrzebny - powiedziała Gajewska.
