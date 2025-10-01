W środę ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (TOPR) ogłosili pierwszy, najniższy stopień zagrożenia lawinowego. W związku z iście zimową aurą wysoko w Tatrach pokrywa śnieżna stale rośnie. Ratownicy zalecają turystom zachowanie na szlakach szczególnej ostrożności.

Pierwszy stopień zagrożenia lawinowego oznacza, że pokrywa śnieżna jest na ogół dobrze związana i stabilna. Możliwe jest jednak schodzenie małych i średnich lawin, dlatego ratownicy TOPR apelują o uważność, szczególnie na stromych i eksponowanych odcinkach.

W Tatrach zapanowała zima. Są pierwsze alerty pogodowe

W środowy poranek na Kasprowym Wierchu leżało już 20 cm śniegu, w Dolinie Pięciu Stawów Polskich – 15 cm, a na Hali Gąsienicowej 13 cm białego puchu.

Choć do astrologicznej zimy zostało nam jeszcze parę tygodni, przedstawiciele TOPR podkreślają, że jesienne opady śniegu w Tatrach nie są wcale anomalią. W związku z nagłą zmianą pogodową w wysokich partiach gór, ratownicy przypominają: w takich warunkach mogą spaść już pierwsze lawiny.

"Szczególnie niekorzystnych warunków z punktu widzenia zagrożenia lawinowego można się spodziewać na stromych stokach o podłożu trawiastym. Wraz ze wzrostem wysokości, śnieg jest suchy i przenoszony wiatrem tworzy niekorzystne poduchy śniegu nawianego, tzw. problem desek śnieżnych utworzonych przez wiatr - ocenili ratownicy TOPR w opublikowanym w mediach komunikacie.

Prognoza pogody w Tatrach. Trudne warunki dla turystów

Według przewidywań synoptyków, w kolejnych dniach oraz w weekend w Tatrach utrzyma się słoneczna, ale mroźna pogoda. Wysoko w górach termometry wskażą od minus 1 do minus 7 st. C. Na ten czas dobrze jest więc zaopatrzyć się w typowo zimowe okrycia.

Tatrzański Park Narodowy przestrzega turystów przed ekstremalnymi górskimi wyprawami. Jak podkreślił, warunki do uprawiania turystyki są obecnie niekorzystne. Od wysokości około 1500 m n.p.m. na szlakach zalega świeży śnieg. Spadek temperatury w partiach szczytowych będzie powodował jego zamarzanie i powstawanie oblodzeń.

Dodatkowym utrudnieniem dla wędrowców może być miejscowe zamglenie ograniczające widoczność i utrudniające orientację w terenie.