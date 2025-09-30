Wrzesień przyniósł nie tylko ochłodzenie, ale i pierwsze opady śniegu w Polsce. Na Kasprowym Wierchu turyści mogli w poniedziałek cieszyć się urokami zimy, choć to dopiero początek jesieni. W niektórych miejscach pokrywa śnieżna osiągnęła grubość 10 cm. Co czeka nas w najbliższych dniach?

Pierwszy śnieg tej jesieni spadł w górach, ale w wielu regionach Polski termometry w tym tygodniu mają wskazywać niskie wartości. To odmienna sytuacja do tej, jaką obserwowaliśmy w Polsce na przestrzeni ostatnich trzech lat. Wrzesień 2023 roku był najcieplejszym takim miesiącem w historii światowych pomiarów, natomiast wrzesień 2024 roku zajął drugie miejsce.

Pogoda. Pierwszy śnieg tej jesieni. Wrzesień zaskoczył

Tym razem końcówka pierwszego miesiąca jesieni upływa pod znakiem kilkustopniowych temperatur oraz przelotnych opadów deszczu ze śniegiem czy samego śniegu. Jak informuje IMGW, we wtorek w szczytowych partiach Tatr przyrost pokrywy śnieżnej ma wynieść do 5 cm. Z kolei temperatura maksymalna to od 8 st. C w Bieszczadach do 14 st. C na zachodzie kraju.

Opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu prognozowane są także w środę. Osłabnąć mają z kolei w czwartek i piątek, a powrócić w sobotę, odkąd będą się utrzymywać w Polsce przez co najmniej kolejny tydzień.

WIDEO: Śnieg na Kasprowym Wierchu

Prognoza pogody. Rośnie szansa na opady śniegu

Do Polski napływa chłodne, arktyczne powietrze. W Polsce stopniowo będzie pojawiać się coraz więcej chmur deszczowych - wyjaśniała Klaudia Kroczek w prognozie pogody Polsat News.

Wraz ze wzrostem szansa na śnieżną jesień rośnie także ryzyko wystąpienia przymrozków. Od środy minimalna temperatura w górach może wynieść nawet - 3 st. C, natomiast w piątek w województwach w południowo-wschodniej Polsce termometry pokażą 0 st. C.

Natomiast od niedzieli (5.10) wzrosnąć ma temperatura maksymalna - do 14 st. na północy, do 16 st. w centrum kraju i do 17 st. C na zachodzie.