Choć najbliższy weekend zapowiada się na iście letni, za progiem czekają na nas już jesień i zima. Długoterminowe prognozy szacują, kiedy możemy spodziewać się pierwszego śniegu.

Według opublikowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej długoterminowej prognozy na kilka ostatnich miesięcy roku oraz początek 2026 r. temperatura zimą ma być zbliżona do normy wieloletniej.

Pierwszy śnieg w górach może pojawić się w drugiej połowie listopada lub na początku grudnia. Jeśli chodzi o inne regiony - tam mieszkańcy prawdopodobnie będą musieli poczekać do grudnia.

Pogoda na zimę. Kiedy spadnie pierwszy śnieg?

Jak z kolei podaje portal twojapogoda.pl, według amerykańskiego modelu prognostycznego CFS, meteorologiczna zima będzie w Polsce łagodna. Zacznie się 1 grudnia, a skończy 28 lutego.

ZOBACZ: W weekend wróci lato. "Jeden z najpóźniejszych upałów w historii"

Średnie trzymiesięczne temperatury powietrza będą oscylować w okolicach 1,5 st. C powyżej normy wieloletniej - podaje portal. Temperatury powietrza częściej będą dodatnie, zaś duże mrozy będą występować rzadko. Często za to może padać deszcz, śniegu za to będzie mniej.

Obfitego deszczu możemy spodziewać się już w październiku.



Jeśli chodzi zaś o nowy rok, styczeń 2026 ma być ciepły - podaje twojapogoda.pl

Pogoda. W weekend powróci lato

Tymczasem w najbliższy weekend pogoda będzie dla nas łaskawa. Jak informuje IMGW z zachodu i południowego zachodu napływa cieplejsze powietrze polarne morskie.

Przed nami ostatni w tym roku powiew gorącego powietrza - informuje z kolei twojapogoda.pl. W weekend możemy spodziewać się temperatur sięgających od 27 do 30 st. C. "To będzie jeden z najpóźniejszych upałów w historii, i zarazem ostatni w tym roku" - czytamy.

WIDEO: Minister o ustaleniach w sprawie domu w Wyrykach. "To nie był dron" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red. / polsatnews.pl