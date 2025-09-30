Kwestia traktowania zwierząt w Polsce od lat wywołuje emocje i powraca do publicznej dyskusji. Wiele organizacji społecznych apelowało o wprowadzenie bardziej restrykcyjnych przepisów, które poprawią warunki życia psów. W efekcie Sejm przyjął nowelizację zakazującą trzymania och na łańcuchu. Co jeszcze się zmieni?

Teraz nastąpiła istotna zmiana, Sejm przyjął w piątek nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, która z założenia powinna zakończyć tę praktykę. Zmiany w obowiązującym prawie oznaczają także nowe obowiązki dla właścicieli psów i precyzyjnie określają warunki utrzymywania zwierząt.

Jak wyglądały dotychczasowe przepisy?

Do tej pory polskie prawo pozwalało na trzymanie psa na uwięzi pod pewnymi warunkami. Łańcuch lub linka musiały mieć minimum trzy metry długości i być zamocowane w sposób, który nie powodował cierpienia ani urazów np. nie mogły się wrzynać w szyję czy ograniczać swobodnego poruszania się zwierzęcia. Pies musiał mieć zapewniony stały dostęp do jedzenia, wody oraz schronienia.

Ustawa o ochronie zwierząt ograniczała również czas przebywania na uwięzi - nie dłużej niż 12 godzin na dobę. Mimo tych zapisów w praktyce zdarzało się, że psy były wiązane na całe dnie, a nawet przez całe życie, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach czy na wsiach.

Posłowie zdecydowali niedawno o uchwaleniu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt (nowe przepisy poparło 280 posłów, 105 było przeciw, a ok. 30 wstrzymało się od głosu). Sprawa została postawiona jasno: pies nie może być w ten sposób unieruchomiony przez cały czas. Wyjątki przewidziano jedynie dla sytuacji wyjątkowych m.in.:

transport

działania służb

konieczne zabiegi weterynaryjne

Nadchodzą zmiany. Kojce o określonym wymiarze

Zmiany nie kończą się na zakazie stosowania łańcuchów. Nowelizacja ustawy precyzyjnie określa wymagania dotyczące warunków, w jakich mogą być utrzymywane psy. Minimalna powierzchnia wydzielona dla zwierzęcia zależy od jego wagi:

psy ważące mniej niż 20 kg muszą mieć do dyspozycji co najmniej 10 m2

dla czworonogów w przedziale 20-30 kg przewidziano minimum 15m2

duże psy, których waga przekracza 30 kg powinny otrzymać przestrzeń nie mniejszą niż 20 m2

W przypadku, gdy w jednym kojcu przebywa więcej niż jeden pies, całkowita powierzchnia powinna być odpowiednio większa. Dodatkowo ustawodawca wymaga, aby podłoże było utwardzone, a część wydzielonego terenu znajdowała się pod zadaszeniem - tak, by zapewnić ochronę przed deszczem i słońcem. Zwrócono też uwagę na konieczność zapewnienia psu codziennej aktywności na świeżym powietrzu poza kojcem, z uwzględnieniem wieku i kondycji zwierzęcia.

Nowe prawo, wyższe standardy. Co grozi za złamanie przepisów?

Za łamanie nowych zasad grożą kary finansowe, w tym grzywny sięgające nawet 5 tys. zł. Przepisy przewidują 12-miesięczny okres przejściowy, aby właściciele mogli dostosować się do nowych wymogów. To czas na budowę lub modernizację kojców, przygotowanie odpowiedniej infrastruktury lub zapewnienie psu dostępu do ogrodzonego terenu.

Wprowadzone zmiany będą wymagać od wielu osób dodatkowych nakładów finansowych i organizacyjnych, jednak ich celem jest poprawa dobrostanu zwierząt oraz ograniczenie sytuacji, w których psy cierpiały z powodu życia na krótkiej uwięzi.

Nowelizacja ma także wymiar edukacyjny. Podkreśla, że pies to nie strażnik przywiązany do budy, lecz żywa istota, która ma własny charakter, a co za tym idzie, potrzebuje troski oraz odpowiedniej dawki codziennej aktywności.

