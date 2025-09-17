Jesienią lasy wypełniają się równie szybko grzybami co zapalonymi grzybiarzami. Niestety wielu z nich wybiera się na spacer do tego królestwa dzikich zwierząt z psami, ignorując wiele zasad - zarówno tych uregulowanych prawnie, jak i tych niepisanych. A to poważny błąd, który może zaszkodzić zarówno leśnej faunie i florze, jak i domowym pupilom.

Zgodnie z art. 30 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, obowiązuje zakaz puszczania psów luzem na terenach leśnych. Pies musi być pod kontrolą właściciela, co w praktyce oznacza konieczność prowadzenia go na smyczy. W parkach narodowych i rezerwatach przyrody sytuacja jest jeszcze bardziej restrykcyjna. Bazując na art. 15 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zabrania wprowadzania psów na obszary ochrony ścisłej i czynnej (wyjąwszy m.in. miejsca wyznaczone w planie ochrony).

Leśne zagrożenia zdrowotne dla psa

Spacer z psem w lesie zwiększa naturalnie ryzyko kontaktu z dziką fauną. Podstawową ochroną jest obowiązkowe szczepienie przeciw wściekliźnie, które zgodnie z prawem musi być regularnie odnawiane co dwanaście miesięcy. Brak aktualnego szczepienia to z jednej strony ryzyko dla zdrowia pupila, a z drugiej zagrożenie karą finansową dla właściciela.

Poza wścieklizną psy mogą zarazić się innymi chorobami, np. nosówką, parwowirozą czy leptospirozą. Zagrożeniem są również pasożyty: kleszcze, pchły, a nawet larwy niektórych owadów, które mogą przenosić groźne patogeny. Dlatego oprócz szczepień zalecane są także regularne zabezpieczenia przeciwkleszczowe.

Co więcej, nasi pupile mogą zatruć się grzybami, choć to zdecydowanie mniej prawdopodobne niż zarażenie wścieklizną. Szczególnie groźne są muchomory (np. muchomor sromotnikowy), które wywołują poważne uszkodzenia wątroby i nerek. Objawy zatrucia to m.in. wymioty, biegunka, osłabienie, a w ciężkich przypadkach - drgawki czy śpiączka. W razie podejrzenia, że pies zjadł trującego grzyba, należy jak najszybciej udać się do lekarza weterynarii i (jeśli to możliwe) zabrać fragment produktu do identyfikacji.

Wpływ psa na ekosystem lasu

Obecność psa w lesie nie pozostaje obojętna dla przyrody. Mało osób zdaje sobie sprawę, z tego, że odchody czworonogów zawierają resztki leków, które psy przyjmują, m.in. środki przeciwpasożytnicze czy przeciwkleszczowe. Jak wskazują analizy Clodagh Well i C M Tilly Collins z Imperial College London, opublikowane w czasopiśmie "Environmental Science and Pollution Research international" - aktywne składniki leków, np. imidaclopryd i fipronil mają wysoką toksyczność dla drobnych organizmów i mogą negatywnie wpływać na ekosystemy.

Co więcej, jak udowodnili naukowcy z Ghent University w badaniach opublikowanych w "The British Ecological Society journal, Ecological Solutions and Evidence", odchody psie zawierają azot i fosfor w ilościach przekraczających naturalne normy, co prowadzi do nadmiernego nawożenia i zmian w składzie roślinności. Sprzyja to rozprzestrzenianiu się gatunków inwazyjnych kosztem rodzimych, a tym samym zaburza bioróżnorodność.

