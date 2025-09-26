Posłowie zadecydowali w sprawie nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, opowiadając się za tym, aby trzymanie psów na uwięzi zostało zabronione. Przed uchwaleniem ustawy zagłosowali oni za przyjęciem dwóch poprawek zarekomendowanych przez Komisję Nadzwyczajną ds. ochrony zwierząt oraz odrzucili poprawki zgłoszone przez Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederację.

Decyzją większości posłów w piątek uchwalona została nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt, która zabrania trzymania psów na uwięzi. Za przyjęciem ustawy głosowało 280 posłów, przeciw 105, a 30 wstrzymało się od głosu. Aktualnie legalne jest trzymanie zwierząt domowych na uwięzi, ale z pewnymi ograniczeniami.

Obecnie obowiązujące przepisy zakazują trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż trzy metry. Mimo tych postanowień ustawodawcy zwracają uwagę na to, że w praktyce egzekwowanie tych przepisów jest trudne.

Zakaz trzymania psów na uwięzi. Posłowie zadecydowali

Ustawa, której celem jest wprowadzenie niemal całkowitego zakazu trzymania psów na uwięzi, została przygotowana przez posłów Koalicji Obywatelskiej. Przed jej uchwaleniem posłowie zagłosowali za przyjęciem dwóch poprawek zarekomendowanych przez Komisję Nadzwyczajną ds. ochrony zwierząt.

Pierwsza z nich doprecyzowuje sytuacje, w których pies może być trzymany na uwięzi, tak aby przepisy nie były nadinterpretowane. Katalog przypadków, w których zakaz nie będzie obowiązywał, obejmuje prowadzenie na smyczy lub uwiązanie psa: na czas spaceru, transportu, udziału w wystawie, pokazie, konkursie, występie, treningu lub w tresurze i podczas zabiegu lekarsko-weterynaryjnego, profilaktycznego lub pielęgnacyjnego.

Wyłączeniu podlegają także przypadki, kiedy trzymanie psa na uwięzi jest niezbędne, aby zapobiec niebezpieczeństwu dla życia lub zdrowia człowieka albo drugiego zwierzęcia. Dotyczy to sytuacji, gdy zastosowanie innego środka nie jest w danych okolicznościach możliwe lub uwięź jest środkiem najlepiej znoszonym przez danego psa.

Uwiązanie psa będzie także możliwy na krótki okres, w sposób niepowodujący naruszenia dobrostanu zwierzęcia. Chodzi m.in. o sytuację, kiedy pies nie mógłby wejść z właścicielem do sklepu. Wyłączenia z zakazu będą obowiązywały jedynie poza miejscem stałego bytowania psa.

Jakie wymagania musi spełniać kojec dla psa?

Druga poprawka przyjęta przez posłów została zaproponowana przez Prawo i Sprawiedliwość. Doprecyzowuje ona przepis w sprawie obligatoryjnego wyprowadzania psa z kojca. Do tej pory obowiązkiem właściciela było to, aby zapewnić zwierzęciu możliwość ruchu poza kojcem przynajmniej dwa razy dziennie. Zgodnie z przyjętą poprawką, pies będzie musiał mieć zagwarantowany codzienny ruch poza kojcem, adekwatny do jego wieku, stanu zdrowia i potrzeb gatunkowych.

Uchwalona ustawa wprowadza także definicję kojca jako miejsca, gdzie utrzymuje się psa na ograniczonej przestrzeni poza lokalem mieszkalnym i z którego nieuwiązany pies nie może samodzielnie wyjść, znajdującego się na ogrodzonym lub nieogrodzonym terenie. Tym samym właściciele będą musieli zapewnić swoim pupilom kojce utwardzone i zadaszone w większej części, o powierzchni nie mniejszej niż: 10 mkw. w przypadku psa o masie ciała poniżej 20 kg, 15 mkw. dla psa o masie ciała od 20 do 30 kg i 20 mkw. dla psa o masie ciała powyżej 30 kg. Ponadto kojec będzie powiększany wraz z liczbą przebywających w nim psów.

Przepisy o trzymaniu psów na uwięzi i o kojcach nie będą dotyczyły psów wykorzystywanych do celów specjalnych. Dodatkowo psy utrzymywane w schronisku dla zwierząt nie będą podlegały przepisom regulującym wielkość kojców.

Ustawa o ochronie zwierząt. Teraz zajmie się nią Senat

Przed uchwaleniem ustawy posłowie odrzucili także poprawkę Prawa i Sprawiedliwości, zakładającą zmniejszenie opisanej w ustawie minimalnej wielkości kojców dla psów. Odrzucona została także poprawka zaproponowana przez Konfederację, która chciała, aby z ustawy wykreślić przepisy w sprawie kojców.

Przepisy wejdą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy. Teraz ustawa trafi do Senatu.