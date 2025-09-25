Seniorzy w Polsce odczuwają rosnące koszty życia. Co prawda, co roku emerytury i renty są zwiększane, transferowane są też trzynastki i czternastki, ale dla wielu to wsparcie niewystarczające. Starsze osoby liczyły na to, że w najbliższych miesiącach dojdzie do drugiej waloryzacji świadczeń. Niestety, dodatkowej podwyżki w tym roku nie będzie.

Zgodnie z danymi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przeciętne świadczenie emerytalno-rentowe w 2025 r. wynosi obecnie 3986,91 zł - to 9,1 proc. więcej niż rok temu. Liczby te nie do końca oddają trudną sytuację tej grupy społecznej. Najwięcej uprawnionych (10,5 proc.) pobierało mniej, bo od 2800 do 3200 zł. Odnotowano też, że aż 437,9 tys. osób ma emeryturę niższą od minimalnej, a 27,7 tys. nie dostawało więcej niż 500 zł.

Druga waloryzacja w 2025 r. Kryteria niespełnione

Tradycyjnie w marcu dochodzi do waloryzacji, która ma łagodzić skutki podwyżek cen i usług. To nie wszystko, bo niewykluczone jest też późniejsze kolejne podwyższenie. Druga waloryzacja mogłaby mieć miejsce, gdyby w pierwszym półroczu inflacja przekroczyła 5 proc.

Wiadomo już, że do ponownego przeliczenia świadczeń w tym roku nie dojdzie. Według danych GUS ceny rosły średnio o około 4,5 proc., co oznacza, że nie został spełniony kluczowy warunek. Po tym, jak temat przewijał się w mediach przez kilka miesięcy, taka wiadomość może być dla seniorów rozczarowująca.

Ponadto mieszane uczucia towarzyszyły też marcowej waloryzacji. Wówczas to wprowadzono podwyżki na poziomie 5,5 proc. Efektem było podniesienie minimalnej emerytury z 1780,96 zł do 1878,91 zł brutto. W obliczu rosnących kosztów życia wielu seniorów ocenia, że bardziej adekwatne byłyby wskaźniki z lat 2023 i 2024 - odpowiednio 12,12 i 14,8 proc.

Jak wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu", aż 84 proc. Polaków uważa, że w tym roku świadczenia powinny zostać ponownie podwyższone.

Waloryzacja 2026. Tyle wyniosą nowe stawki

Na horyzoncie pojawia się kolejna niepokojąca informacja dla seniorów. Znane są już propozycje rządu dotyczące przyszłorocznej waloryzacji świadczeń. Wskaźnik waloryzacji ma wynieść 4,9 proc., uwzględniając 20 proc. realnego wzrostu płac oraz inflację. Co to oznacza w praktyce? Minimalna emerytura wzrośnie o średnio 92,07 zł - z 1878,91 zł do 1970,98 zł brutto.

Przykładowy senior pobierający 2000 zł brutto, miałby zgodnie z tymi założeniami dostawać 2098 zł. W przypadku świadczenia w wysokości 2500 zł nowa kwota wyniesie 2622,50 zł brutto, a emerytura w wysokości 3000 zł wzrośnie do 3147 zł brutto. Chociaż oznacza to wyższe przelewy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, skala podwyżki może nie spełnić oczekiwań wielu osób.

Dodatkowo, wstępne prognozy Rady Ministrów nie przewidują kolejnej waloryzacji także w 2026 roku. Decydujący pozostaje poziom wzrostu cen - obecne rządowe szacunki wskazują na średnioroczną inflację na poziomie 3 procent, co jest wyraźnie poniżej progu umożliwiającego drugą waloryzację.

