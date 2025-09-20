Emerytury i zasiłki zagrożone w razie wojny? Rząd stawia sprawę jasno

Napięta sytuacja międzynarodowa sprawia, że osoby pobierające państwowe świadczenia coraz częściej zastanawiają się, czy w razie wojny mogą liczyć na dalsze wypłaty emerytur i zasiłków. Przykłady z historii, a także doświadczenia krajów dotkniętych konfliktem zbrojnym, pokazują jednak, że nawet w trudnych czasach systemy socjalne potrafią działać.

W Polsce świadczenia pobiera obecnie około ośmiu milionów emerytów i rencistów. Dla większości z nich są to główne, a często jedyne źródła dochodu. Nic dziwnego, że w sytuacji kryzysu pojawiają się pytania o ciągłość przelewów.

Emerytura w razie wojny. ZUS już tak działał

Po ostatnich incydentach z dronami nad Polską wiele osób zaczęło obawiać się nie tylko swoje bezpieczeństwo, ale również o stabilność finansową. Warto jednak pamiętać, że prawo do zabezpieczenia społecznego gwarantuje Konstytucja RP (art. 67). I choć rozdział dotyczący stanów nadzwyczajnych (np. wojennego) dopuszcza czasowe ograniczenia, to jednak w praktyce wstrzymanie wypłat byłoby możliwe wyłącznie w przypadku poważnego paraliżu państwa. System emerytalny przewiduje specjalne procedury awaryjne.

Co więcej, nawet w tak mrocznych czasach, jak okres II wojny światowej - Zakład Ubezpieczeń Społecznych działał nadal. Chociaż instytucją zarządzali niemieccy okupanci, a problemów finansowych nie brakowało, ubezpieczycielowi udawało się dostarczać pieniądze uprawnionym osobom.

"ZUS stał się jedynym ośrodkiem pomocy dla umęczonego okupacją polskiego społeczeństwa" - podkreśla Zakład i dodaje, że w 1943 r. wypłaty kierowano do 105 tys. osób.

Wojna w Ukrainie. Tam emeryci wciąż dostają środki

Świeższym przykładem jest Ukraina, gdzie mimo trwającej wojny emerytury i renty są nadal regularnie przekazywane uprawnionym osobom. Świadczenia wypłacają krajowy operator pocztowy i autoryzowane banki.

Dzieje się tak pomimo toczącej się wojny, a należy zauważyć, że i przed jej wybuchem Ukraina borykała się już z problemami strukturalnymi i ekonomicznymi.

ZUS a stabilność

Obecna sytuacja finansowa ZUS-u również nie budzi niepokoju. W pierwszym półroczu 2025 r. na jego konto trafiło 190 mld zł składek. Prezes instytucji Zbigniew Derdziuk podkreślił w rozmowie z PAP: "Zakład Ubezpieczeń Społecznych funkcjonuje od 91 lat i niezawodnie wypłaca świadczenia". Dał też do zrozumienia, że istnieją procedury działania w trudnych sytuacjach. Zapytany o ewentualny blackout zapewnił, że gdyby zabrakło prądu, ciągłość pracy zostanie zapewniona przez specjalne urządzenia.

W świetle tych informacji można stwierdzić, że nawet w obliczu poważnego kryzysu zagrożeniem mogą być najwyżej tymczasowe trudności organizacyjne. Całkowite wstrzymanie wypłat emerytur, rent czy zasiłków jest jednak mało prawdopodobne, a odpowiednie procedury zostały już przygotowane na wypadek nieprzewidzianych sytuacji.

