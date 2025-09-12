Decyzja o przejściu na emeryturę to jeden z najważniejszych momentów w życiu zawodowym. Wielu seniorów zastanawia się, czy warto składać wniosek od razu po osiągnięciu wieku emerytalnego, czy może lepiej poczekać. ZUS podkreśla, że późniejsze rozpoczęcie pobierania świadczenia może oznaczać wyraźnie wyższą kwotę co miesiąc.

Mechanizm jest wyjątkowo prosty, dłużej pracując, gromadzi się więcej składek, a jednocześnie skraca się okres, przez który emerytura jest wypłacana. To sprawia, że nawet kilka lat zwłoki potrafi znacząco podnieść wysokość świadczenia.

Podstawowy wzór jest jasny: zgromadzony kapitał emerytalny (składki i kapitał początkowy, powiększone o coroczną waloryzację) dzielony jest przez średnie dalsze trwanie życia, wyrażone w miesiącach. To oznacza, że przy późniejszym przejściu na emeryturę licznik w tym równaniu rośnie, a mianownik maleje. Efekt? Wyższa miesięczna emerytura.

Dlaczego późniejsze przejście się opłaca?

ZUS na swojej oficjalnej stronie podaje konkretne dane. Jeśli ktoś przechodzi na emeryturę w wieku 60 lat, to każdy rok pracy więcej zwiększa świadczenie średnio o 3,7 proc. W przypadku osoby, która kończy 65 lat - wzrost wynosi ok. 4,1 proc. Odkładając decyzję o pięć lat, można podnieść emeryturę o ponad 20 proc. Dodatkowo na konto wpływają kolejne składki, a już zgromadzone środki podlegają corocznej waloryzacji, co dodatkowo zwiększa kapitał.

ZOBACZ: Jesteś na L4? ZUS sprawdzi twoje social media

ZUS ilustruje to prostym przykładem. Osoba, która w wieku 60 lat zgromadziła 100 tys. zł, otrzyma emeryturę w wysokości ok. 375 zł miesięcznie. Jeśli poczeka do 65. roku życia, to przy tym samym kapitale świadczenie wzrośnie do około 453 zł. W praktyce oznacza to różnicę blisko 80 zł na każdy miesiąc, a przy większych oszczędnościach różnica staje się jeszcze bardziej widoczna.

Czekając z przejściem na emeryturę, korzysta się również z mechanizmu waloryzacji. ZUS co roku zwiększa stan kont i subkont, a wskaźniki waloryzacji potrafią być naprawdę wysokie. Przykładowo w ostatnich latach wynosiły one nawet kilkanaście procent. Dla osoby, która ma zgromadzony kapitał rzędu kilkuset tysięcy złotych, taki wzrost oznacza realne podniesienie przyszłego świadczenia o setki złotych.

Nie tylko wiek się liczy. Jak wybrać najlepszy moment na emeryturę?

Decyzja o terminie zakończenia pracy powinna być dostosowana do indywidualnej sytuacji. Liczą się nie tylko kwestie finansowe, ale również stan zdrowia, możliwości dalszego zatrudnienia oraz sytuacja rodzinna. Dla wielu osób przesunięcie momentu przejścia na emeryturę o kilka lat może realnie wpłynąć na wysokość przyszłych dochodów.

ZOBACZ: Emerytury będą coraz skromniejsze? ZUS przedstawił alarmujące dane

Trzeba jednak pamiętać, że nie każdy senior może sobie pozwolić na dłuższą aktywność zawodową. Przed podjęciem decyzji warto skonsultować się z doradcą emerytalnym w ZUS. Specjalista sprawdzi indywidualne wyliczenia, porówna dostępne warianty i pomoże wybrać najkorzystniejsze rozwiązanie.

WIDEO: "Rozwijamy się szybciej niż Singapur". Ekonomista wskazuje, kiedy dogonimy Niemcy Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red. / polsatnews.pl