Najciekawsze łamigłówki. Bystrzaki są w stanie odpowiedzieć w 30 sekund
Nie ma wątpliwości, że aby zachować umysł w dobrej kondycji, trzeba go stale ćwiczyć. Pomagają między innymi krzyżówki i gry logiczne, ale też łamigłówki, które, choć brzmią czasem banalnie, mają nierzadko drugie dno. Oto kilka zagadek mogących być prawdziwym sprawdzianem na bystrość i logiczne myślenie.
Parę chwil na pogłówkowanie nigdy nie zaszkodzi. Niektóre wyzwania wymagają przypomnienia sobie prawideł matematyki lub niezłej kreatywności. To zadania w sam raz na krótką przerwę od pracy lub domowych obowiązków.
Test na szybkie myślenie
Sprawdzian rozpoczynają zagadki słowne. Jedna z nich doskonale wpisuje się w trening szarych komórek: Co im częściej jest używane, tym staje się ostrzejsze? Prawidłowa odpowiedź to oczywiście: umysł. Kilka podobnych zagadnień nie powinno sprawić trudności:
- Co można trzymać bez użycia rąk?
- Czy da się wymienić trzy dni z rzędu, nie używając słów środa, piątek lub niedziela?
- Co należy do ciebie, ale częściej używają tego inni?
- Który miesiąc ma 28 dni?
- Mama Mateusza ma troje dzieci. Jedno nazywa się Krzysztof, drugie Katarzyna. A jak nazywa się trzecie?
W pierwszym przypadku trzymać można fason albo poziom - i nie wymaga to użycia rąk. Odpowiedź na drugą łamigłówkę to: dziś, jutro i pojutrze. Na trzecią: imię. Wszystkie miesiące mają co najmniej 28 dni (choć luty czasami tylko tyle), a trzecie dziecko mamy Mateusza nazywa się... Mateusz.
Liczbowe zagwozdki. Nie są takie proste
Czas na testy łączące logiczne myślenie z matematyką. Powszechnie znana jest zagadka: Cegła waży kilogram i pół cegły. Ile waży cegła? Jeśli ktoś w pierwszym odruchu pomyślał, że półtora kilograma – popełnił błąd. Rozwiązanie to dwa kilogramy. Można to udowodnić równaniem: x = 1 + x/2, gdzie x oznacza wagę cegły.
A czy te pytania sprawią trudność?
- Paweł ma cztery lata, jest dwa razy starszy od swojego brata. Ile lat będzie miał brat, gdy Paweł będzie miał dziesięć?
- Pięć maszyn wytwarza pięć przedmiotów w ciągu pięciu minut. Ile przedmiotów wytworzy w pięć minut sto maszyn?
Sprawa w obu sytuacjach jest jasna. Paweł ma cztery lata, więc jego brat ma dwa lata. Gdy Paweł osiągnie 10. rok życia, jego brat będzie cały czas młodszy od niego o dwa lata, czyli będzie ośmiolatkiem, a nie pięciolatkiem. Jeśli pięć maszyn w pięć minut produkuje pięć rzeczy, to znaczy, że sto wyprodukuje w tym samym czasie sto przedmiotów. Choć te odpowiedzi zdają się oczywiste, ludzki umysł potrafi sprawić figla i wodzić na manowce.
Proste równania, trudne odpowiedzi. Ile naprawdę wynosi 2+2x2?
W przypadku "suchych liczb" też można trafić na równania, które potrafią nieźle przetestować mózg. Wynika to z faktu, że wiele osób, nie korzystając z takiej wiedzy na co dzień, zapomniało o kolejności wykonywania działań.
Można posłużyć się popularnym i prostym przykładem. Ile to 2+2x2? Oczywiście 6, a nie 8, bo najpierw się mnoży, a potem dodaje.
A jaki rezultat da 8/2x4? Nie jest to 1. Mnożenie i dzielenie są równorzędne, więc jeśli nie ma nawiasów, "czytamy" ciąg liczb od lewej do prawej. Zatem prawidłowy jest wynik 16.