Nie ma wątpliwości, że aby zachować umysł w dobrej kondycji, trzeba go stale ćwiczyć. Pomagają między innymi krzyżówki i gry logiczne, ale też łamigłówki, które, choć brzmią czasem banalnie, mają nierzadko drugie dno. Oto kilka zagadek mogących być prawdziwym sprawdzianem na bystrość i logiczne myślenie.

Parę chwil na pogłówkowanie nigdy nie zaszkodzi. Niektóre wyzwania wymagają przypomnienia sobie prawideł matematyki lub niezłej kreatywności. To zadania w sam raz na krótką przerwę od pracy lub domowych obowiązków.

Test na szybkie myślenie

Sprawdzian rozpoczynają zagadki słowne. Jedna z nich doskonale wpisuje się w trening szarych komórek: Co im częściej jest używane, tym staje się ostrzejsze? Prawidłowa odpowiedź to oczywiście: umysł. Kilka podobnych zagadnień nie powinno sprawić trudności:

Co można trzymać bez użycia rąk? Czy da się wymienić trzy dni z rzędu, nie używając słów środa, piątek lub niedziela? Co należy do ciebie, ale częściej używają tego inni? Który miesiąc ma 28 dni? Mama Mateusza ma troje dzieci. Jedno nazywa się Krzysztof, drugie Katarzyna. A jak nazywa się trzecie?

W pierwszym przypadku trzymać można fason albo poziom - i nie wymaga to użycia rąk. Odpowiedź na drugą łamigłówkę to: dziś, jutro i pojutrze. Na trzecią: imię. Wszystkie miesiące mają co najmniej 28 dni (choć luty czasami tylko tyle), a trzecie dziecko mamy Mateusza nazywa się... Mateusz.

Liczbowe zagwozdki. Nie są takie proste

Czas na testy łączące logiczne myślenie z matematyką. Powszechnie znana jest zagadka: Cegła waży kilogram i pół cegły. Ile waży cegła? Jeśli ktoś w pierwszym odruchu pomyślał, że półtora kilograma – popełnił błąd. Rozwiązanie to dwa kilogramy. Można to udowodnić równaniem: x = 1 + x/2, gdzie x oznacza wagę cegły.

A czy te pytania sprawią trudność?

Paweł ma cztery lata, jest dwa razy starszy od swojego brata. Ile lat będzie miał brat, gdy Paweł będzie miał dziesięć? Pięć maszyn wytwarza pięć przedmiotów w ciągu pięciu minut. Ile przedmiotów wytworzy w pięć minut sto maszyn?

Sprawa w obu sytuacjach jest jasna. Paweł ma cztery lata, więc jego brat ma dwa lata. Gdy Paweł osiągnie 10. rok życia, jego brat będzie cały czas młodszy od niego o dwa lata, czyli będzie ośmiolatkiem, a nie pięciolatkiem. Jeśli pięć maszyn w pięć minut produkuje pięć rzeczy, to znaczy, że sto wyprodukuje w tym samym czasie sto przedmiotów. Choć te odpowiedzi zdają się oczywiste, ludzki umysł potrafi sprawić figla i wodzić na manowce.

Proste równania, trudne odpowiedzi. Ile naprawdę wynosi 2+2x2?

W przypadku "suchych liczb" też można trafić na równania, które potrafią nieźle przetestować mózg. Wynika to z faktu, że wiele osób, nie korzystając z takiej wiedzy na co dzień, zapomniało o kolejności wykonywania działań.

Można posłużyć się popularnym i prostym przykładem. Ile to 2+2x2? Oczywiście 6, a nie 8, bo najpierw się mnoży, a potem dodaje.

A jaki rezultat da 8/2x4? Nie jest to 1. Mnożenie i dzielenie są równorzędne, więc jeśli nie ma nawiasów, "czytamy" ciąg liczb od lewej do prawej. Zatem prawidłowy jest wynik 16.

