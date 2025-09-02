Co świadczy o wysokiej inteligencji? Badacze wskazali pięć nieoczywistych cech

Badania sugerują, że istnieją skłonności i preferencje, które częściej towarzyszą osobom o wyższym poziomie IQ. Rzecz jasna, nie są one gwarancją bycia geniuszem. Niemniej rozpoznanie ich u siebie może uświadomić skalę własnych umysłowych możliwości.

IQ, czyli iloraz inteligencji, to wynik testów, w których mierzy się między innymi rozumowanie, pamięć roboczą i szybkość przetwarzania informacji. Spory potencjał w tym zakresie łączony jest z niektórymi cechami osobowości. Potwierdzają to prace specjalistów.

Dociekliwość bez końca

Inteligentniejsi ludzie odczuwają większy głód wiedzy. Wskazują na to rezultaty długofalowego projektu badaczy z brytyjskiego University College London. Przeanalizowali oni zbiór danych dotyczących ponad 5,6 tys. osób.

ZOBACZ: Nowa pasta do zębów z "włosów"? Działa jak naturalne szkliwo

Wysnuli wniosek, że wyższe IQ w okresie dziecięcym wskazywało na większą ciekawość intelektualną w dorosłości. Związek ten objawia się między innymi poprzez ciągłe zdobywanie informacji w nowych dziedzinach i sięganie po trudniejsze teksty.

Celne wybory

Z kolei eksperci z innej uczelni w Wielkiej Brytanii, University of Bath School of Management, powiązali zdolności umysłu z umiejętnością przewidywania i podejmowania dobrych decyzji. Uczestnicy eksperymentu szacowali prawdopodobieństwo dożycia określonego wieku, wypełniali testy poznawcze, a także mieli badane markery genetyczne.

ZOBACZ: Wpływ kawy na mózg. Naukowcy odkryli coś zaskakującego

Konkluzja? Bardziej inteligentni prognozowali lepiej i realistyczniej, o czym poinformowano w "Journal of Personality and Social Psychology".

Żarty z drugim dnem

Zupełnie inną cechą jest skłonność do czarnego humoru. Jak się okazuje, wyróżnia ona osoby o wyższym IQ. Ogłosili to w "Cognitive Processing" specjaliści z Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu. Kluczem, ich zdaniem, jest umiejętność jednoczesnego przetworzenia dosłownej treści żartu i zrozumienia jego ukrytej intencji.

ZOBACZ: Prosty sposób, aby wydłużyć życie. Szczególnie skuteczny u seniorów

Jeśli ktoś woli czasem zostać w domu zamiast pójść na imprezę, również może mieć większe zdolności umysłowe. Dzięki współpracy naukowców z Singapuru i Londynu oraz analizie kilkunastu tysięcy ankiet zaobserwowano u inteligentniejszych osób związek między mniejszym zadowoleniem z życia, a częstszym spędzaniem czasu w szerszym gronie znajomych, co ogłoszono w "British Journal of Psychology".

Zdecydowanie lepsza pamięć

Osoby z imponującym IQ charakteryzują się też lepszą pamięcią roboczą i opanowaniem umiejętności kontrolowania uwagi. Tak więc zdolność skupienia się na detalu, utrzymania kilku elementów na oku oraz "wyłowienia" istotnej informacji także jest wskaźnikiem sprawniejszego umysłu - wynika z danych opublikowanych w "Cognitive Psychology" przez naukowców z Uniwersytetu w Oregonie (USA).

Powołali się oni na eksperyment, polegający na testowaniu zdolności poznawczych 171 osób.

Trening inteligencji. Kilka prostych ćwiczeń

Co ważne, inteligencję można ćwiczyć. Aby wzmacniać swoje możliwości umysłowe, należy między innymi:

trenować pamięć

wykonywać aktywność fizyczną i dbać o sen

rozwiązywać łamigłówki

ćwiczyć techniki relaksacyjne

regularnie czytać

uczyć się nowych rzeczy (np. języki obce lub gra na instrumencie)

red. / polsatnews.pl