Mówi się, że "pies to najlepszy przyjaciel człowieka". I choć wiele osób patrzy na to powiedzenie z przymrużeniem oka, okazuje się że to może być prawda. Badanie przeprowadzone w 2019 roku pod kierownictwem Maki Katayamy wskazuje możliwy powód, dla którego akurat te czworonogi uważane są za wyjątkowe.

Liczne badania naukowe potwierdzają, że psy są wyjątkowo inteligentne. Niektóre z nich rozumieją po kilkaset słów, inne rodzą się z instynktem, który pozwala im odnajdywać ludzi przysypanych śniegiem bez uprzedniego szkolenia. Zespół Katayamy sprawdził natomiast ich empatię. Jakie wyniki uzyskano?

Pies i człowiek w jednym stali domu...

W badaniu pt. "Emotional Contagion From Humans to Dogs Is Facilitated by Duration of Ownership" opublikowanym na łamach czasopisma Frontiers in Psychology w 2019 roku sprawdzono, w jaki sposób psy są w stanie odczuwać stany emocjonalne swoich właścicieli. Bo to, że jest to gatunek zdolny do empatii, wiadomo było już od dawna.

Okazało się, że ta psia umiejętność jest do pewnego stopnia wyuczona - to kwestia ponad 30 tys. lat wspólnego życia. W tym czasie czworonogi, prawdopodobnie w procesie udomowienia nauczyły się odczytywać emocje z twarzy ludzi. Co więcej, kluczowym czynnikiem wpływającym na skuteczność empatii u psa wobec człowieka jest czas spędzany razem w tym samym środowisku.

Najbardziej zdumiewającym odkryciem był fakt, że w niektórych sytuacjach - szczególnie stresujących - serca człowieka i psa biły dosłownie tym samym rytmem. Ciało oraz emocje czworonoga dosłownie odzwierciedlały w tych chwilach to, co czuł jego właściciel.

Dowodów należy szukać w psim mózgu

Inne badanie ("Voice-sensitive regions in the dog and human brain are revealed by comparative fMRI") opublikowane na łamach czasopisma Current Biology potwierdziło, że w korze skroniowej psów znajdują się obszary, które odpowiadają za przetwarzanie głosu. Aktywują się one w momencie, gdy człowiek zaczyna mówić.

Co ciekawe, to wokalizacje naładowane emocjonalnie wywołują najbardziej spektakularny efekt w mózgach czworonogów, bo sprawiają, że uruchamia się ciało migdałowate skorelowane z odczytywaniem emocji. Mowa tu m.in. o:

śmiechu

płaczu

krzyku

Inne doświadczenie potwierdziło, że tak jak na głos, psy potrafią reagować na fotografie. Dowiedli tego naukowcy pod kierownictwem Katarzyny Skierbiszewskiej, a swoje wnioski spisali w artykule pt. "Functional Magnetic Resonance Imaging in Research on Dog Cognition: A Systematic Review". Spoglądanie na zdjęcie przedstawiające twarz człowieka aktywowało w mózgach czworonogów obszary związane z odczytywaniem emocji.

Pies też czuje chemię

Nie sposób nie wspomnieć o jeszcze jednym badaniu ("Oxytocin-Gaze Positive Loop and the Coevolution of Human-Dog Bonds"), w którym udowodniono, że długotrwałe wpatrywanie się w siebie nawzajem przez psa oraz jego właściciela znacząco podniosło poziom oksytocyny w obu organizmach. Mowa tu o związku chemicznym, często określanym mianem "hormon miłości".

I choć wedle aktualnej wiedzy naukowej nie ma mowy o dosłownym czytaniu w myślach, faktem jest, że więź łącząca psy oraz ludzi wydaje się szczególna.

