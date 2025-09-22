Wiele osób o trudnej rodzinnej sytuacji musiało poświęcić swoją karierę zawodową, aby opiekować się niepełnosprawnym bliskim. Nieraz takie obowiązki były wykonywane przez dziesiątki lat, co wpływało na sytuację materialną w podeszłym wieku, gdy senior miał za krótki okres składkowy, by pozyskiwać należytą emeryturę. Jest szansa, że wkrótce to się zmieni?

Członkowie rządu myślą o wprowadzeniu tzw. emerytury opiekuńczej. Takie świadczenie miałoby być przeznaczone dla osób, które nie podjęły pracy lub ją przerwały, by zająć się niepełnosprawnym, np. dzieckiem albo rodzicem.

Emerytura opiekuńcza. Propozycja nowego wsparcia

Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez Forsal, to rozwiązanie pozwalałoby zakwalifikować okres opieki nad najbliższą osobą jako składkowy lub nieskładkowy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że emerytura opiekuńcza nie została jeszcze wprowadzona. Obecnie jej temat pojawia się jedynie w przestrzeni publicznej.

ZOBACZ: Ostatnia chwila na dopełnienie formalności. Te osoby muszą dostarczyć dokumenty do ZUS



Rozważana propozycja zakłada uzyskanie prawa do wypłat po osiągnięciu wieku emerytalnego, czyli 65 lat u mężczyzn i 60 u kobiet. Potencjalny uprawniony musiałby udowodnić swoją rezygnację z wykonywania zawodu, aby sprawować pieczę i poświadczyć co najmniej 20 lat składkowych.



Wszelkie dokumenty, w tym orzeczenie o niepełnosprawności podopiecznego, potencjalny świadczeniobiorca musiałby dostarczyć do ZUS. Kształt tej formy wsparcia nie został jeszcze precyzyjnie określony, niemniej należy przypuszczać, że ubezpieczyciel wyliczyłby comiesięczną kwotę na podstawie zgromadzonych składek, kapitału początkowego i przewidywanej dalszej długości życia wnioskującego.

Ministerstwo reaguje na apel RPO. Zagrożenie dla opiekunów

Rząd ma się także zająć innym zgłaszanym problemem. Chodzi o mechanizm, według którego za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna odprowadzana jest składka, ale jedynie za okres pozwalający na uzyskanie emerytury minimalnej (20 lat dla kobiet, 25 lat dla mężczyzn).

ZOBACZ: Masz niską emeryturę? ZUS może dać 500 zł ekstra co miesiąc



Skarżący się do Rzecznika Praw Obywatelskich w tej sprawie utrzymują, że taki stan rzeczy "zagraża ubóstwem i wykluczeniem społecznym". W odpowiedzi wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski zadeklarował, że jego resort "rozważy przygotowanie stosownej nowelizacji, która umożliwiłaby opłacanie składek opiekunom osób niepełnosprawnych otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne przez cały okres otrzymywania świadczenia".

Pozwoliłoby to np. rodzicom ciężko chorych dzieci na pozyskiwanie po osiągnięciu ustawowego wieku wyższych emerytur od przewidzianych obecnie 1878,91 zł brutto.

Na jakie wsparcie może liczyć opiekun osoby z niepełnosprawnością?

Jeśli podopieczny nie jest jeszcze pełnoletni, wypłaca się wspomniane świadczenie pielęgnacyjne. Jego wysokość to 3287 zł miesięcznie. Po osiągnięciu pełnoletności, otrzymuje on bezpośrednio tzw. świadczenie wspierające, które może wynieść maksymalnie 220 proc. renty socjalnej, czyli obecnie 4134 zł.

ZOBACZ: Seniorzy będą mocno rozczarowani. Chodzi o emerytury czerwcowe



Jeżeli opiekun musiał zrezygnować z pracy w celu sprawowania opieki, zostaje objęty ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym oraz zdrowotnym. Po spełnieniu określonych warunków można także ubiegać się o dodatkowe wsparcie, np. zasiłek lub dodatek pielęgnacyjny.

red. / polsatnews.pl