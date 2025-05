Emeryci mają na to czas do końca maja. Inaczej stracą świadczenie z ZUS

Emeryci oraz osoby pobierające świadczenia przedemerytalne, które w okresie od 1 marca 2024 r. do 28 lutego 2025 r. osiągały dodatkowe przychody, mają obowiązek dostarczyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stosowne zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości tych przychodów. Termin na złożenie dokumentów upływa 31 maja 2025 r.

Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować zmniejszeniem lub nawet zawieszeniem wypłaty świadczeń, a także koniecznością zwrotu nienależnie pobranych kwot. Dotyczy to zarówno osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, jak i prowadzących działalność gospodarczą.

ZOBACZ: Złe wiadomości dla seniorów. Te osoby nie dostaną "czternastki"

Osoby z własną działalnością składają oświadczenie o wysokości przychodu, natomiast zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia powinni dostarczyć zaświadczenie od pracodawcy.

Co powinno zawierać zaświadczenie lub oświadczenie o przychodach?

Według danych udostępnionych przez ZUS dokumenty powinny zawierać informacje o wysokości przychodów osiągniętych w okresie od 1 marca 2024 r. do 28 lutego 2025 r. W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia zaświadczenie powinno być wystawione przez pracodawcę i zawierać:

dane płatnika

dane świadczeniobiorcy

numer świadczenia

osiągnięte zarobki

pieczątkę i podpis osoby upoważnionej

Pixabay Emeryci mają na to czas do końca maja

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą składają oświadczenie, w którym deklarują podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne jako swój przychód.

Limity przychodów a świadczenia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustalił progi dochodowe, po których przekroczeniu świadczenie (przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny) może zostać zmniejszone lub zawieszone:

jeśli przychód nie przekracza 25 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (1788,90 zł) w roku kalendarzowym

poprzedzającym waloryzację, świadczenie przysługuje w pełnej wysokości,

jeśli przekracza 25 proc., ale nie przekracza 70 proc. (5008,90 zł) świadczenie zostanie odpowiednio pomniejszone,

przekracza 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, wypłata świadczenia zostanie zawieszona.

ZOBACZ: Nawet 4500 zł dla rowerzystów. Rząd dopłaci do roweru

W okresie rozliczeniowym od 1 marca 2024 r. do 28 lutego 2025 r. świadczenie nie zostanie zmniejszone, jeśli roczny przychód nie przekroczy 21 466,80 zł brutto. Po przekroczeniu 60 106,80 zł brutto wypłata świadczenia zostanie zawieszona.

Gdzie i jak dostarczyć dokumenty?

Dokumenty potwierdzające wysokość przychodów za okres od marca 2024 r. do lutego 2025 r. można dostarczyć do ZUS na trzy sposoby. Najprościej zrobić to osobiście w dowolnym oddziale ZUS, gdzie pracownicy mogą także udzielić dodatkowych wyjaśnień.

Alternatywnie można przesłać je pocztą tradycyjną lub elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Należy pamiętać, że dokumenty muszą być kompletne i poprawnie wypełnione - błędy mogą skutkować wstrzymaniem wypłaty świadczeń.

red. / polsatnews.pl