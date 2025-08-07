Wiele starszych osób boryka się z trudną sytuacją materialną. Nie każdy z nich wie, że po spełnieniu określonych warunków otrzymuje się dodatkowe pieniądze z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wsparcie wysokości nawet 500 złotych może okazać się ważne dla domowego budżetu.

Świadczenie uzupełniające jest wypłacane osobom, które mają poważne trudności w codziennym funkcjonowaniu. Środki wypłacane w ramach tego rozwiązania to maksymalnie 500 złotych. Z tego powodu, na zasadzie analogii z programem dla rodzin z dziećmi, nazywa się je "500+ dla seniorów". Niemniej, samo osiągnięcie podeszłego wieku nie oznacza, że otrzyma się dodatkowe pieniądze.

500 zł do emerytury. Kto może je dostać?

Aby pobierać świadczenie uzupełniające, należy spełniać następujące kryteria:

być pełnoletnim

mieć orzeczenie świadczące o niezdolności do samodzielnej egzystencji

mieszkać w Polsce

mieć polskie obywatelstwo (lub mieć zalegalizowany stały pobyt w kraju)

Dodatkowo obowiązuje jeszcze jeden, istotny warunek. Chodzi o przepis stanowiący, że beneficjent nie może być uprawniony do pobierania renty, emerytury czy zasiłku stałego ze środków publicznych lub świadczenia zagranicznego, chyba że w ramach tych dochodów nie przekracza określonego progu.

ZOBACZ: Tysiące seniorów nie dostało renty wdowiej. ZUS podał najczęstsze powody odmowy

Aby móc uzyskać pełne 500 zł, łączna wysokość otrzymywanych pieniędzy nie może przekroczyć 2052,39 zł brutto. Powyżej tej kwoty stosuje się zasadę "złotówka za złotówkę".

Co ważne, wsparcie to nie są przyznawane automatycznie. Wymagane jest złożenie odpowiedniego wniosku. Powinno zostać do niego dołączone orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub równoważny dokument. Jeśli się takiego orzeczenia nie posiada, należy przedstawić zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, a także inne pisma (np. dokumentację medyczną), które mogą okazać się ważne przy rozpatrywaniu zgłoszenia.

Świadczenie uzupełniające. ZUS przypomina ważne informacje

"Decyzję wydamy w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jej wydania" - informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Instytucja podkreśla również, że istnieje możliwość odwołania się od postanowienia, z którym nie zgadza się wnioskujący.

Świadczenie uzupełniające nie jest przewidziane dla osób, które są tymczasowo aresztowane albo odbywają karę pozbawienia wolności (chyba że w systemie dozoru elektronicznego). Z uwagi na ten oraz pozostałe wymogi, konieczne jest informowanie ZUS o zmianach, które mogłyby mieć wpływ na wypłatę środków. To ważne, bo jeśli otrzymało się wsparcie nieprzysługujące lub o wartości wyższej niż obecnie przysługująca, pieniądze trzeba będzie zwrócić.

ZOBACZ: ZUS nie wypłaci czternastej emerytury części seniorów. Powodów jest kilka

Warto też pamiętać, że do uwzględnianych dochodów nie wlicza się dodatek pielęgnacyjny (wypłacany osobom 75+ oraz całkowicie niezdolnym do pracy i do samodzielnej egzystencji) wysokości 348,22 zł. Łącznie więc dodatkowe przelewy dla uprawnionych osób mogą wynosić niemal 850 zł.

WIDEO: Z nauki do biznesu. "Szczerze o pieniądzach" odc. 283 Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red. / polsatnews.pl