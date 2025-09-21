Tragiczny wypadek na autostradzie A1 w pobliżu Włocławka (woj. kujawsko-pomorskie). Kierowca ciężarówki, który zatrzymał się na pasie awaryjnym, aby zmienić koło, został potrącony przez inny samochód. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Dzień wcześniej do podobnego wypadku, w którym dwie osoby zostały śmiertelnie potrącone w trakcie naprawiania usterki, doszło na S61 niedaleko Ełku.

Do śmiertelnego wypadku doszło w niedzielę po południu na 198. kilometrze autostrady A1, na odcinku pomiędzy węzłami Kowal i Włocławek Zachód.

Kierowca ciężarówki chciał zmienić koło. Zginął na miejscu

Kierowca ciężarówki, prawdopodobnie z powodu usterki, zatrzymał się na pasie awaryjnym, po czym wysiadł, by zmienić koło.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że po wyjściu z kabiny kierujący ciężarówką został potrącony prawdopodobnie przez kierującego busem marki ducato - przekazał w rozmowie z polsatnews.pl mł. asp. Tomasz Tomaszewski z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. - Zginął na miejscu - dodał policjant.

Bus ten uderzył wcześniej w tył opla, którego kierowca wymijał stojącą na pasie awaryjnym ciężarówkę. - Kierujący oplem zaczął hamować i wtedy doszło do zderzenia - opisał mł. asp. Tomaszewski.

Autostrada A1 zablokowana

Jak poinformował w rozmowie z polsatnews.pl oficer prasowy KM PSP we Włocławku mł. bryg. Mariusz Bladoszewski, na miejscu zdarzenia pracują cztery zastępy straży pożarnej oraz policja pod nadzorem prokuratora. Lądował także śmigłowiec LPR.

- Autostrada w kierunku Gdańska jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia potrwają dłuższy czas - powiedział.

Policja wyznaczyła objazdy i wprowadziła częściową kontrolę ruchu. Trwają przesłuchiwania świadków i uczestników tragicznego wypadku.

Kolejny taki wypadek. Dzień wcześniej zginęły dwie osoby

Do podobnego wypadku doszło wcześniej w sobotę. Na trasie S61 na wysokości wsi Borki, niedaleko Ełku, kierowca ciężarówki śmiertelnie potrącił dwie osoby. Ze wstępnych ustaleń służb wynikało, że ofiary zmieniały w tym czasie koło w stojącym na pasie innym pojeździe ciężarowym.

Rzecznik prasowy warmińsko-mazurskiej straży pożarnej Grzegorz Różański informował, że służby ratownicze prowadziły bezskuteczną reanimację. Na miejscu - podobnie jak w niedzielnym wypadku na A1 - lądował śmigłowiec LPR.