Karetka na sygnale zderzyła się z osobówką. Groźny wypadek w Radomiu

Na skrzyżowaniu ulic Limanowskiego i Maratońskiej w Radomiu doszło do zderzenia samochodu osobowego z karetką. W zdarzeniu poszkodowanych zostało pięć osób, które trafiły do szpitala. Karetka jechała na sygnale - na jej pokładzie przeważono pacjenta - poinformowali policjanci.

W sobotę po południu na skrzyżowaniu ulic Limanowskiego i Maratońskiej w Radomiu doszło do poważnego wypadku z udziałem karetki pogotowia i samochodu osobowego.

Radom. Zderzenie karetki i samochodu. Pięć osób w szpitalu

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że ambulans jechał od ulicy Starokrakowskiej, przewożąc pacjenta i mając włączone sygnały uprzywilejowania. Na skrzyżowaniu zderzył się z oplem nadjeżdżającym od ulicy 1905 Roku.

W wyniku zderzenia poszkodowanych zostało pięć osób. Jak ustalił polsanews.pl w rozmowie z Justyną Jaśkiewicz do szpitala trafili: kierująca samochodem osobowym oraz czterech pasażerów karetki - trzech ratowników medycznych i przewożony pacjent.

Zarówno kierowca karetki, jak i kierująca osobówką byli trzeźwi.

Policja prowadzi czynności mające na celu wyjaśnienie dokładnych okoliczności zdarzenia. Funkcjonariusze apelują także do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności.