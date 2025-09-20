Do tragicznego wypadku doszło na trasie S-61 na wysokości wsi Borki, niedaleko Ełku. Kierowca ciężarówki śmiertelnie potrąciła dwie osoby. Ze wstępnych ustaleń służb wynika, że poszkodowani zmieniali w tym czasie koło w stojącej na pasie awaryjnym w innej ciężarówce.

Jak informuje KPP w Ełku, do wypadku doszło około godz. 13:00 na 144 kilometrze trasy S61 na wysokości miejscowości Borki.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że na pasie awaryjnym stała ciężarówka, w której prawdopodobnie doszło do awarii opony. Wszystko wskazuje na to, że dwie osoby zmieniały koło gdy potrąciła je inna ciężarówka.

Tragiczny wypadek na S61. Ciężarówka potrąciła dwie osoby

Rzecznik prasowy warmińsko-mazurskiej straży pożarnej Grzegorz Różański poinformował, że służby ratownicze prowadziły reanimację obu osób. Na miejscu wylądował śmigłowiec LPR. Niestety obie poszkodowane osoby zmarły.

Działania służb wciąż trwają, policja w Ełku ustala okoliczności zdarzenia i to, kim były ofiary.

Droga S61 jest całkowicie zablokowana i taki stan może potrwać kilka godzin. "Droga S61 zablokowana w kierunku Warszawy" - informują policjanci i kierują na objazdy na węźle Ełk południe.