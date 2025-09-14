Dron naruszył przestrzeń powietrzną Rumunii. "Poruszę tę kwestię"

Poruszę kwestię działań Rosji na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Apeluję do społeczności międzynarodowej o ścisłe przestrzeganie nałożonych sankcji - zapowiedziała rumuńska minister spraw zagranicznych Oana Toiu. To reakcja na naruszenie przestrzeni powietrznej Rumunii przez rosyjskiego drona. Część mieszkańców otrzymała alerty o "możliwym upadku obiektów".

"Rumuńskie Siły Powietrzne przechwyciły rosyjskiego drona, naruszającego naszą narodową przestrzeń powietrzną w pobliżu Dunaju. Dwa samoloty wielozadaniowe F-16 z 86. Bazy Lotniczej podążały za nim do momentu, aż dron opuścił naszą przestrzeń powietrzną, nie powodując żadnych szkód ani ofiar. Dwa sojusznicze niemieckie Eurofightery były gotowe do monitorowania sytuacji” – napisała szefowa rumuńskiej dyplomacji na platformie X.

ZOBACZ: Poderwano myśliwce, rozesłano alerty. Wojsko o szczegółach akcji przy granicy

Podkreśliła, że mieszkańcy Rumunii nigdy wcześniej nie byli w takim niebezpieczeństwie. Działania Rosji określiła jako "niedopuszczalne oraz lekkomyślne".

Rumunia reaguje na incydent z rosyjskim dronem. "Poruszę to na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ"

"Rumunia potępia zachowanie Rosji i podejmuje niezbędne środki w celu ochrony swojej suwerenności i bezpieczeństwa" - podkreśliła Toiu i dodała, że Bukareszt pozostaje w stałym kontakcie z partnerami i sojusznikami z UE i NATO.

Szefowa resortu wezwała też do "skutecznego zwiększenia kosztów rażąco nielegalnych i prowokacyjnych działań Rosji poprzez szybkie przyjęcie 19. pakietu sankcji (UE) i pełnego zakresu środków przewidzianych w ramach operacji NATO 'Wschodnia Straż'".

ZOBACZ: Sondaż po nalocie dronów na Polskę. Niemcy drżą przed atakiem na państwa NATO

"Poruszę również kwestię działań Rosji na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Apeluję do społeczności międzynarodowej o ścisłe przestrzeganie sankcji nałożonych na Rosję" - napisała.

Rumunia. Alert dla mieszkańców. "Zachowaj spokój, schroń się"

W sobotę po południu wydano nakaz pozostania w domach dla mieszkańców północnej części Rumunii przy granicy z Ukrainą. Ostrzeżono przed możliwością pojawienia się na terytorium rosyjskich dronów.



"Istnieje możliwość spadania obiektów z przestrzeni powietrznej. Zachowaj spokój! Schroń się w piwnicach lub schronach obrony cywilnej. Jeśli nie masz dostępu do schronienia, pozostań w domu, z dala od okien i ścian zewnętrznych. Szacowany czas trwania: 90 minut" - brzmi komunikat wydany przez rumuńskie służby.

Generalny Inspektorat ds. Sytuacji Nadzwyczajnych jednocześnie przypomniał mieszkańcom, że terytorium Rumunii nie jest celem ataków ze strony Federacji Rosyjskiej. "Apelujemy do obywateli o ścisłe przestrzeganie środków bezpieczeństwa przekazywanych przez władze rumuńskie, o uważne czytanie komunikatów otrzymywanych za pośrednictwem systemu RO-Alert, unikanie paniki i zgłaszanie pod jeden numer alarmowy 112 wszelkich sytuacji zagrażających ich bezpieczeństwu" - przekazano.