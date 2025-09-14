Większość ankietowanych z Niemiec obawia się ataku Rosji na państwa NATO takie jak Polska czy Litwa w najbliższej przyszłości - wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez instytut INSA na zlecenie "Bild am Sonntag". Badanie przeprowadzono po wielokrotnym naruszeniu przestrzeni powietrznej Polski przez rosyjskie drony. Niemcy wypowiedzieli się również na temat sankcji na Moskwę.

Według sondażu takiego ataku obawia się 62 proc. ankietowanych. 28 proc. nie podziela tych obaw.

Z badania instytutu INSA wynika także, że większość respondentów popiera zaostrzenie środków ekonomicznych wobec Rosji. 49 proc. uważa, że wszystkie dostawy gazu i ropy naftowej z Rosji do Unii Europejskiej powinny zostać natychmiast wstrzymane.

Niemcy. Sondaż po nalocie dronów na Polskę. Co dalej z sankcjami?

33 proc. opowiada się za ich kontynuacją, 11 proc. nie ma zdania w tej kwestii, a 7 proc. nie interesuje się tym.

Według sondażu 51 proc. respondentów poparło również wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów w UE do wspierania Ukrainy. 29 proc. jest temu przeciwnych. Pozostała część nie miała zdania na ten temat lub nie była zorientowana w tej kwestii.

Agencja dpa pisze, że podczas rosyjskiego nalotu na Ukrainę w nocy z wtorku na środę, znaczna liczba dronów wleciała w polską przestrzeń powietrzną, a tym samym w przestrzeń powietrzną NATO. Polskie Siły Powietrzne i inni sojusznicy z NATO po raz pierwszy zestrzelili kilka rosyjskich bezzałogowców.

Rosyjskie drony nad Polską. NATO zapowiada "Wschodnią Straż"

W środę Polska zwróciła się z wnioskiem do NATO o uruchomienie art. 4 Paktu Północnoatlantyckiego. W ramach tego formatu konsultacje odbył się jeszcze tego samego dnia.

W czwartek prezydent Karol Nawrocki zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego, a w piątek na wniosek Polski odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Tego samego dnia sekretarz generalny NATO Mark Rutte i dowódca sił sojuszniczych w Europie (SACEUR) gen. Alexus Grynkewich ogłosili operację "Wschodnia Straż" której podstawowym zadaniem będzie znaczące wzmocnienie obrony powietrznej wschodniej flanki Sojuszu, przede wszystkim Polski.