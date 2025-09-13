Alert dla mieszkańców Rumunii. Zagrożenie rosyjskimi dronami

Świat
Alert dla mieszkańców Rumunii. Zagrożenie rosyjskimi dronami
Google Maps
Alert dla mieszkańców Rumunii

W Rumunii wydano ostrzeżenie dla osób mieszkających przy granicy z Ukrainą. Władze spodziewają się wtargnięcia rosyjskich dronów na teren kraju. Podobny alert wysłano w Polsce dla mieszkańców województwa lubelskiego.

W sobotę po południu w Rumunii wydano nakaz pozostania w domach dla mieszkańców północnej części kraju przy granicy z Ukrainą. Ostrzeżono przed możliwością pojawienia się na terytorium rosyjskich dronów.

Rumunia. Alert dla mieszkańców

"Istnieje możliwość spadania obiektów z przestrzeni powietrznej. Zachowaj spokój! Schroń się w piwnicach lub schronach obrony cywilnej. Jeśli nie masz dostępu do schronienia, pozostań w domu, z dala od okien i ścian zewnętrznych. Szacowany czas trwania: 90 minut" - brzmi komunikat wydany przez rumuńskie służby.

 

Wkrótce więcej informacji...

WIDEO: Polska kontra na rosyjskie kłamstwa. Wiceminister pokazał dowody
Aldona Brauła / polsatnews.pl
Czytaj więcej
ALARMBEZPIECZEŃSTWOGRANICA Z UKRAINĄPÓŁNOCNA RUMUNIAROSYJSKIE DRONYRUMUNIAŚWIATZAGROŻENIE

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 