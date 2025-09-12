Na godzinę 21 zaplanowano wnioskowane przez Polskę nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Na arenie międzynarodowej przemawiać będzie wiceszef MSZ Marcin Bosacki. W planie m.in. dyskusja o rosyjskim ataku dronowym na Polskę. Oglądaj za żywo: wydanie specjalne Polsat News od 19:50.

Piątkowa Rada Bezpieczeństwa ONZ poświęcona będzie kwestii bezpieczeństwa Polski w obliczu rosyjskich ataków dronowych. Na zaplanowanym na godzinę 21 polskiego czasu zebraniu w Nowym Jorku wystąpi wiceszef MSZ Marcin Bosacki.

Rada Bezpieczeństwa ONZ. Oglądaj transmisję na żywo

Transmisja wydania specjalnego Polsat News, w tym artykule, rozpocznie się o 19:50.

ZOBACZ: Rosyjskie drony nad Polską. Donald Tusk zapowiada działania NATO

Spotkanie zostało zwołane w trybie nadzwyczajnym, odbędzie się w formule briefingu, co oznacza, że wystąpi również przedstawiciel kierownictwa ONZ, zwykle sekretarz generalny lub jego zastępca.

Nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Na wniosek Polski

Będzie to pierwsze posiedzenie Rady Bezpieczeństwa zwołane w trybie nadzwyczajnym na wniosek Polski. Poparły go państwa europejskie, a spotkanie zwołała Korea Południowa, która przewodniczy Radzie we wrześniu.

ZOBACZ: Przerwa w negocjacjach pokojowych. Kreml oskarża Europę

Zwykle w posiedzeniu Rady występuje stały przedstawiciel RP w ONZ, ale w wyjątkowych okolicznościach w przeszłości występowali też minister spraw zagranicznych czy prezydent.

Teraz będzie to wiceszef MSZ Marcin Bosacki. Tuż przed wylotem do Nowego Jorku podkreślił on, że na forum ONZ będzie mówił prawdę o rosyjskim nalocie dronowym na Polskę, który był zaplanowany.