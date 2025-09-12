- Jeszcze dziś dowiemy się jakie będą dalsze działania NATO jeśli chodzi o wschodnią flankę - powiedział Donald Tusk podczas konferencji prasowej. Premier dodał, że jest w stałym kontakcie z sekretarzem generalnym NATO - Markiem Rutte oraz ze światowymi przywódcami.

W piątek Donald Tusk przybył z wizytą do Zakładów Metalowych Dezamet S.A. w Nowej Dębie, gdzie odbyła się konferencja prasowa dotycząca współpracy z Wielką Brytanią. Premier podziękował za wsparcie i otwarcie nowych możliwości we wzmacnianiu obrony.

Donald Tusk: Jeszcze dziś decyzja NATO

- Jesteśmy tutaj w historycznym momencie, chociaż chcielibyśmy przeżywać inne historie. Jak państwo wiecie i Polska i cały świat są pod wrażeniem narastającego napięcia. Wojna z Ukrainą i atak dronów na polską przestrzeń powietrzną powodują, że o niczym innym dziś nie myślimy i nie rozmawiamy tylko bezpieczeństwie - powiedział Donald Tusk.

Premier dodał, że jest w stałym kontakcie z sekretarzem generalnym NATO. Wkrótce Mark Rutte ma ogłosić, co planuje NATO po zaatakowaniu polskiej przestrzeni powietrznej.

- Otrzymałem informację od sekretarze generalnego, że jeszcze dzisiaj dowiemy się, po tym, co się zdarzyło, jakie będą dalsze działania NATO, jeśli chodzi o wschodnią flankę. Mam pewność, że jeszcze dziś będę mógł zakomunikować o efektach naszych działań - powiedział premier.

Tusk pojawił się w zakładach Dezamet w związku ze współpracą z Wielką Brytanią w zakresie produkcji pocisków. Powiedział, że jest w stałym kontakcie także z premierem Keirem Starmerem, który zobowiązał się do zwiększenia pomocy. - Rozmawiałem o natychmiastowej i zwiększonej pomocy - dodał.

Odniósł się także do słów Donalda Trumpa, który powiedział, że naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej "mogło być błędem". Premier powiedział, że "ataki Rosji to nie są przypadku i pomyłki".

Współpraca Polski i Wielkiej Brytanii

Zakłady Metalowe Dezamet S.A. to kluczowe przedsiębiorstwo Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ), specjalizujące się w produkcji amunicji artyleryjskiej, moździerzowej i granatnikowej, w tym pocisków 155 mm, które są podstawą armii NATO.

W piątek ogłoszono, że partnerem PZG w produkcji kalibru 155 mm jest brytyjska firma BAE Systems. BAE Systems będzie dostarczać technologie i wsparcie fabryk, które zostaną wybudowane w Polsce. Dezamet jest jednym z głównych producentów tego projektu. Pozostali to Nitro-Chem, MESKO i Gamrat.

- Chciałbym, właściwie jestem pewny, że w następne dwa lata zwiększymy produkcję do 130 tys. rocznie - powiedział Donald Tusk.