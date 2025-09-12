- Obecnie trwa przerwa w rokowaniach rosyjsko-ukraińskich - powiedział w piątek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, cytowany przez rosyjskie agencje. Jednocześnie oskarżył państwa Europy o utrudnianie procesu.

W piątek Kreml poinformował, że nastąpiła przerwa w negocjacjach pokojowych między Rosją a Ukrainą.

- Kanały komunikacyjne istnieją i funkcjonują. Nasi negocjatorzy mają możliwość komunikowania się za pośrednictwem tych kanałów. Jednak na chwilę obecną prawdopodobnie bardziej trafne jest stwierdzenie, że nastąpiła przerwa - powiedział dziennikarzom Pieskow.

Rozmowy pokojowe. Kreml: Europa utrudnia proces

Rzecznik prezydenta Rosji stwierdził, że Moskwa pozostaje otwarta na prowadzenie rozmów, ale kraje europejskie utrudniają proces.

- Strona rosyjska pozostaje gotowa do kontynuowania pokojowego dialogu. Jednak faktem jest, że Europejczycy utrudniają ten proces - mówił Pieskow.

Rosyjskie drony nad Polską. Napięta sytuacja między Rosją a Europą

Szczególnie napięta sytuacja między Federacją Rosyjską a państwami europejskimi panuje od środy, kiedy w nocy rosyjskie drony wielokrotnie naruszyły przestrzeń powietrzną Polski.

Naruszenie granic NATO wywołało reakcję największych stolic w Europie. Dodatkowe wsparcie dla wschodniej flanki Sojuszu zadeklarowały m.in. Niemcy, Francja i Wielka Brytania.

Londyn zdecydował także o wprowadzeniu 100 nowych sankcji na Rosję.

Premier Donald Tusk zapowiedział, że jeszcze w piątek "dowiemy się, jakie będą dalsze działania NATO, jeśli chodzi o wschodnią flankę".

Dodatkowe napięcia powodują manewry Zapad-2025, które rozpoczęły się w piątek. W obawie przed kolejnymi rosyjskimi prowokacjami polski rząd zdecydował o zamknięciu granicy z Białorusią.