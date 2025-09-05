"Dziś pożegnaliśmy naszego kolegę, mjr. Macieja "Slaba" Krakowiana. Pośmiertnie został awansowany do stopnia podpułkownika" - przekazał w komunikacie Sztab Generalny Wojska Polskiego. W czwartek odbył się pogrzeb pilota, który zginał w katastrofie samolotu F-16 przed startem Air Show w Radomiu. "Slab" został pośmiertnie awansowany do stopnia podpułkownika.

"Z ogromnym smutkiem wspominamy pilota, który całe swoje życie służył ojczyźnie - oddanego, pełnego pasji żołnierza, przyjaciela i mentora. Jego odejście pozostawia w naszych sercach pustkę, której nic nie zapełni, ale jego duch, profesjonalizm i miłość do latania na zawsze pozostaną w naszej pamięci" - napisano w komunikacie Sztabu Generalnego.

ZOBACZ: Pogrzeb Macieja "Slaba" Krakowiana. Rodzina pilota zwróciła się z prośbą

Zgodnie z wolą rodziny uroczystość pogrzebowa miała charakter prywatny. Bliscy i koledzy z jednostki pilota zaapelowali wcześniej do przedstawicieli mediów o nieuczestniczenie w ostatnim pożegnaniu oficera.

Maciej "Slab" Krakowian pośmiertnie awansowany. Pożegnał go m.in. szef MON

W dalszej części komunikatu Sztabu Generalnego napisano, że pilot został pośmiertnie wyróżniony. Awansowano go do stopnia podpułkownika.

Legendarnego lotnika pożegnał m.in. wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

"Jego profesjonalizm, odwaga i poświęcenie służbie pozostaną wzorem dla przyszłych pokoleń pilotów. Cześć Jego Pamięci" - napisał polityk na platformie X.

ZOBACZ: Ważny komunikat śledczych. Chodzi o kamerę pilota F-16

Hołd pilotowi oddali też żołnierze. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w dniu ceremonii pogrzebowej Macieja Krakowiana, żołnierze Polskich Kontyngentów Wojskowych. Na znak szacunku i pamięci, polskie flagi w bazach wojskowych zostały opuszczone do połowy masztu.

Katastrofa polskiego F-16. Zginął Maciej "Slab" Krakowian

28 sierpnia, podczas prób przed pokazami lotniczymi Air Show w Radomiu, rozbił się samolot F-16. W katastrofie zginął pilot, Maciej "Slab" Krakowian. Miał 35 lat.



Dwa dni później rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba poinformował o formalnym wszczęciu śledztwa w sprawie tego zdarzenia. - Prowadzone jest ono w kierunku artykułu 73, paragraf 2 i 4, a zatem nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lotniczym skutkującej śmiercią osoby kierującej samolotem - przekazał.

ZOBACZ: Katastrofa F-16. Nowe informacje z prokuratury

Jak ustaliła stacja Polsat News, tuż przed feralnym lotem miało dojść do spięcia pomiędzy pilotem F-16 a wieżą kontroli lotów. Spór miał dotyczyć niebezpiecznej sytuacji w powietrzu.

Podczas ostatnich prób do Air Show myśliwiec majora Krakowiana miał znaleźć się w niebezpiecznie bliskiej odległości od samolotu szkolno-bojowego FA-50. Powodem miała być pomyłka kontrolera, który przekazywał pilotom błędne instrukcje.