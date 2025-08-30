"Zabezpieczono kamerę pilota". Nowe informacje ws. katastrofy F-16

"Zabezpieczono kamerę pilota". Nowe informacje ws. katastrofy F-16

- Śledczy zabezpieczyli kamerę pilota, którą miał w kokpicie – przekazał Polsat News rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawskiej prok. Antoni Skiba. Analiza materiałów dowodowych trwa. Do katastrofy F-16 z mjr. Maciejem "Slabem" Krakowianem na pokładzie doszło w czwartek wieczorem na lotnisku w Radomiu.

- Śledczy działający na miejscu katastrofy F-16 zabezpieczyli kamerę osobistą należącą do majora Macieja "Slaba" Krakowiana - przekazał Polsat News prokurator. - Prokuratura analizuje zarejestrowany materiał - dodał.

Katastrofa F-16 w Radomiu. Jest nagranie

Major Maciej "Slab" Krakowian zginął, pilotując myśliwiec F-16 przed Międzynarodowym Pokazem Lotniczym Air Show 2025 w Radomiu. Do tragedii doszło w czwartek około godz. 19:30.

 

Doświadczony i ceniony pilot z zespołu Tiger Demo Team Poland nie wyprowadził maszyny z wykonywanej pętli. Samolot, po zderzeniu z ziemią, stanął w płomieniach.

 

 

Adrianna Rymaszewska / polsatnews.pl
