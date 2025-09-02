Uroczystość pogrzebowa tragicznie zmarłego majora Macieja "Slaba" Krakowiana będzie miała charakter prywatny - poinformowała we wpisie 31. Baza Lotnictwa Taktycznego Poznań-Krzesiny. Rodzina za pośrednictwem wojskowych zwróciła się również z prośbą o nierelacjonowania nabożeństwa w mediach. Pilot zginął w katastrofie samolotu F-16 w czwartek podczas ćwiczeń przed pokazami AirSHOW w Radomiu.

31. Baza Lotnictwa Taktycznego Poznań-Krzesiny poinformowała na Facebooku, że "zgodnie z wolą rodziny" uroczystość pogrzebowa pilota majora Macieja "Slaba" Krakowiana będzie miała charakter prywatny.



"Stanowczo prosimy przedstawicieli mediów o nieuczestniczenie w ceremonii oraz o powstrzymanie się od nagrywania i relacjonowania. Prosimy o uszanowanie woli rodziny i zapewnienie jej prawa do spokojnego pożegnania" - czytamy we wpisie.

Pogrzeb Macieja "Slaba" Krakowiana. Prośba rodziny i apel wojskowych

W zamieszczonym potem kolejnym komunikacie zwrócono się z apelem "o powstrzymanie się od publikowania niesprawdzonych informacji".

"W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej licznymi komentarzami i spekulacjami dotyczącymi tragicznego zdarzenia w Radomiu, zwracamy się z apelem do przedstawicieli mediów oraz opinii publicznej o powstrzymanie się od publikowania niesprawdzonych informacji" - czytamy.

Jak poinformowali wojskowi, "obecnie sprawa jest wyjaśniana przez zespół Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, a przyczyny zdarzenia nie są jeszcze znane".



"Każda niezweryfikowana opinia czy domysły mogą wprowadzać w błąd, wywoływać niepotrzebne emocje i utrudniać rzetelne informowanie społeczeństwa" - podkreślono.

"Zwracamy także uwagę, że w przestrzeni medialnej pojawia się wielu komentatorów określających się mianem 'ekspertów'. Apelujemy, by podchodzić do takich wypowiedzi z krytyczną analizą i ostrożnością w interpretacji, gdyż nie każda osoba wypowiadająca się publicznie rzeczywiście dysponuje wiedzą specjalistyczną w danym obszarze" - zaznaczono.

"Prosimy o odpowiedzialność i poszanowanie dla procesu wyjaśniającego. Wszystkie oficjalne komunikaty będą publikowane przez właściwe instytucje w miarę postępu prac. Dziękujemy za zrozumienie i współpracę" - czytamy.

Katastrofa F-16 w Radomiu. Trwa śledztwo

Major Maciej "Slab" Krakowian był jednym z najbardziej utytułowanych polskich pilotów, liderem Tiger Demo Team. Na co dzień służył w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach. Jako instruktor i lider zespołu F-16 Tiger Demo Team Poland reprezentował Polskie Siły Powietrzne na prestiżowych pokazach lotniczych w kraju i za granicą. Zginął w czwartek podczas ćwiczeń przed pokazami AirSHOW w Radomiu, gdy rozbił się sterowany przez niego samolot F-16.

Tegoroczne pokazy lotnicze w Radomiu zostały odwołane. Jak dowiedziała się Interia, z powodu czwartkowej katastrofy F-16 wstrzymano wszystkie loty treningowe i szkoleniowe przeprowadzane na tych maszynach.

W sobotę rzecznik Prokuratury Okręgowej prok. Piotr Antoni Skiba informował, że zakończyły się czynności oględzin pasa startowego i terenu przyległego na lotnisku w Radomiu oraz części samolotu F-16. Przekazał, że odnaleziona została tzw. czarna skrzynka, czyli rejestrator lotu.

Dodał, że na miejscu wypadku samolotu F-16 odnaleziona została kamera, która najprawdopodobniej należała do zmarłego pilota. Sprzęt został zabezpieczony, uruchomi ją biegły.

Prokurator mówił, że w śledztwie sprawdzane będą trzy główne wątki: techniczny, dotyczący samej maszyny oraz czynnik ludzki, w tym kwestie związane z pilotem oraz kwestie logistyczne.