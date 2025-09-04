Rośnie liczba ofiar po trzęsieniu ziemi we wschodnim Afganistanie. Zastępca rzecznika rządu w Kabulu Hamdullah Firrat informuje, że zginęło już co najmniej 2,2 tys. osób. 3,6 tys. osób zostało rannych.

W czwartek władze podały, że w wyniku trzęsienia ziemi w Afganistanie zabitych zostało 2,2 tys. osób. Liczba rannych wzrosła z kolei do 3,6 tys. osób. Działania poszukiwawczo-ratunkowe w regionie nadal trwają.

Dotychczas informowano o 1,1 tys. zabitych i 3,2 tys. rannych.

Trzęsienie ziemi w Afganistanie. Służby podały najnowsze dane

Do trzęsienia ziemi o magnitudzie 6 doszło w niedzielę późnym wieczorem w prowincji Kunar, niedaleko miasta Dżalalabad we wschodnim Afganistanie.

Szacunki gminy podają, że w miasto zamieszkuje ok. 300 tys. osób, jednak uważa się, że jego obszar metropolitarny jest znacznie większy. Dżalalabad ma duże znaczenie gospodarcze. W regionie uprawia się owoce cytrusowe i ryż. Przez miasto przepływ rzeka Kabul.

To nie pierwsze tak tragiczne w skutkach trzęsienie ziemi w Afganistanie w ostatnich latach. 7 października 2023 roku Afganistan nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,3, po czym nastąpiły wstrząsy wtórne. Szacuje się, że zginęło wówczas 4 tys. osób.

