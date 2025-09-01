Trzęsienie ziemi w Afganistanie. Setki ofiar śmiertelnych

Trzęsienie ziemi o magnitudzie 6 we wschodniej części Afganistanu spowodowało ogromne zniszczenia. Zginęło około 622 osób, a rannych zostało 1000 - przekazała agencja Reutera, powołując się na rzecznika afgańskiego MSZ. Talibskie władze przekazały równocześnie, że liczba ofiar śmiertelnych może się zwiększyć, ponieważ służby nie dotarły do odległych obszarów.

Do trzęsienia ziemi doszło w niedzielę późnym wieczorem w kilku miastach i wsiach w prowincji Kunar, niedaleko Dżalalabad. Trzy wioski zostały zrównane z ziemią, a wiele innych zostało znacząco dotkniętych katastrofą.

Afganistan. Co najmniej kilkaset ofiar trzęsienia ziemi

- Nadal trwają tam akcje ratunkowe, a kilka wiosek zostało całkowicie zniszczonych. Dane dotyczące zmarłych i rannych cały czas się zmieniają. Na miejsce przybyły zespoły medyczne z Kunaru, Nangarharu i stolicy, Kabulu – powiedział Sharafat Zaman, rzecznik ministerstwa zdrowia publicznego.

Później rzecznik afgańskiego MSZ przekazał, że w wyniku trzęsienie ziemi zginęły 622 osoby.

Trzęsienie ziemi w Afganistanie. To drugi przypadek w ciągu dwóch lat

Pobliski Dżalalabad jest tętniącym życiem miastem handlowym ze względu na bliskość sąsiedniego Pakistanu i kluczowe przejście graniczne między krajami. Chociaż według gminy liczy około 300 000 mieszkańców, uważa się, że jego obszar metropolitalny jest znacznie większy. Dominuje niska zabudowa głównie z betonu i cegły, a na obrzeżach znajdują się domy z cegieł i drewna. Wiele z nich jest w złym stanie.

Dżalalabad ma również znaczne gospodarstwo rolne i rolne, w tym owoce cytrusowe i ryż, a przez miasto przepływa rzeka Kabul. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,3 nawiedziło Afganistan 7 października 2023 r., po czym nastąpiły silne wstrząsy wtórne. Rząd talibów szacuje, że zginęło wtedy co najmniej 4000 osób.

ONZ podała znacznie niższą liczbę ofiar śmiertelnych wynoszącą około 1500. Była to najbardziej śmiercionośna klęska żywiołowa, jaka nawiedziła Afganistan w ostatnich latach.