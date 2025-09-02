Trzęsienie ziemi, jakie w niedzielę w nocy wystąpiło we wschodnim Afganistanie, doprowadziło do śmierci ponad 1120 osób - poinformował Afgański Czerwony Półksiężyc. Zjawisko doprowadziło też do zniszczenia ponad 8 tys. budynków.

Do trzęsienia ziemi doszło w niedzielę późnym wieczorem w kilku miastach i wsiach w prowincji Kunar, niedaleko Dżalalabadu. Trzy wioski zostały zrównane z ziemią, a wiele innych zostało znacząco dotkniętych katastrofą.

Początkowo informowano, że w wyniku zjawiska śmierć poniosło 800 osób, a 2,8 tys. zostało rannych. Afgański Czerwony Półksiężyc zaktualizował we wtorek te doniesienia, wskazując na 1 124 zgonów i co najmniej 3 251 rannych.

Trzęsienie ziemi w Afganistanie. Rośnie tragiczny bilans

Organizacja humanitarna poinformowała również, że w wyniku kataklizmu zniszczonych zostało ponad 8 tys. budynków mieszkalnych. Wciąż trwa akcja ratunkowa, a załogi helikopterów prowadzą działania w celu zlokalizowania osób potrzebujących pomocy i wydobycia poszkodowanych z gruzów zawalonych domów.

Rząd talibów zaapelował o pomoc międzynarodową. Wielka Brytania zobowiązała się, że przekaże krajowi środki w wysokości 1,3 mln dolarów. Fundusze awaryjne uruchomiła też ONZ.

Choć Afganistan jest podatny na trzęsienia ziemi, niedzielne okazało się jednym z najsilniejszych, jakie pojawiły się w kraju w ciągu ostatnich kilku lat. Równie niszczycielskie zjawisko odnotowano w kraju dwa lata temu - trzęsienie ziemi o sile 6,3 w skali Richtera przyniosło śmierć ponad 1400 osobom.

Afganistan. Skutki trzęsienia ziemi to nie jedyne problemy

Osoby, które odniosły rany w niedzielnym trzęsieniu ziemi zostały przewiezione do szpitali w Dżalalabadzie. W rozmowie z BBC jeden z mieszkańców terenów, na których doszło do zjawiska, wskazywał, że sam musiał wyciągnąć swoje dzieci spod gruzowiska.

- Było ciemno. Nie było światła. Ktoś pożyczył mi lampę, a potem użyłem łopaty i kilofa, aby je wykopać. Nie było nikogo, kto mógłby pomóc, bo wszyscy byli dotknięci (tragedią - red.). Tak wielu ludzi zginęło w mojej wiosce. Niektórzy są jeszcze pod gruzami. Zginęły całe rodziny - relacjonował.

Trzęsienie ziemi w Afganistanie to kolejna klęska z jaką zmaga się w tym roku Afganistan. Kraj mierzy się z wyniszczającą suszą, a w wielu jego miejscach panuje głód, który ONZ określiło mianem "bezprecedensowego".