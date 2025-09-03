Najbliższe dni mają być ciepłe, ale deszczowe. Na termometrach zobaczymy nawet 29 stopni, jednak wysokim temperaturom towarzyszyć mają burze. Spodziewane są również miejscowe opady gradu.

W środę, w zachodniej połowie kraju do końca dnia będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów. We wschodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże - tam, gdzie nie gdzie mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie również burze.

Przy burzach lokalnie wystąpi grad i silniejsze opady deszczu do ok. 20-30 mm. Mogą im towarzyszyć również porywy wiatru do około 60-70 km/h.

Prognoza pogody. Lato nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa

Termometry w ciągu dnia pokażą maksymalnie od około 23 st. C na północnym zachodzie, 25 st. C w centrum do 29 st. C na południowym wschodzie. Chłodniej jedynie miejscami w obszarach podgórskich Karpat oraz na Wybrzeżu - tam od 19 st. C do 21 st. C.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Na zachodzie będą to kierunki południowe i południowo-zachodni. A we wschodniej połowie kraju będzie to wiatr zmienny z przewagą północno-zachodniego.

Najbliższej nocy zachmurzenie ma być umiarkowane. Jedynie na wschodzie kraju miejscami duże. Początkowo, na południowym wschodzie pojawią się zanikające opady deszczu. Dodatkowo może jeszcze punktowo zagrzmieć. Później, od północy zaczną tworzyć się miejscami mgły. Szczególnie na wschodzie kraju mogą być one gęste i ograniczać widzialność do 200, a nawet lokalnie 100 m.

Minimalna temperatura wyniesie od 13 st. C do 17 st. C. Chłodniej będzie w rejonach podgórskich - tam od 10 st. C do 12 st. C. Wiatr będzie słaby oraz zmienny. Jedynie w zachodniej połowie kraju będą to kierunki południowe.

Pochmurny czwartek. IMGW zapowiada możliwość gradu

W czwartek będzie dominować zachmurzenie małe i umiarkowane. Jedynie na wschodzie i południowym wschodzie okresami wzrośnie do dużego, szczególnie w godzinach popołudniowych. Na południowym wschodzie po południu miejscami pojawią się również przelotne opady deszczu. Na krańcach południowo-wschodnich, czyli w rejonie podgórskim Karpat i Lubelszczyzny może zagrzmieć.

W czasie burz IMGW nie wyklucza gradu, opadów do 20 mm i porywów wiatru do około 60 km/h.

Temperatura maksymalna będzie wyższa niż w środę - będzie bardzo ciepło. Termometry wskażą od 26 st. C do 29 st. C na przeważającym obszarze kraju. Chłodniej może być jedynie w rejonach podgórskich i na wybrzeżu, tam miejscami od 23 st. C do 25 st. C

